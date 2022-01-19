/673640/أحمد-حجازي-يتوج-بجائزة-رجل-المباراة-في-وجوم-محمد-صلاح-أمام-السودان

توج الدولي المصري أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني، وفريق الاتحاد السعودي، بجائزة رجل المباراة، في لقاء جمع منتخب بلاده مع المنتخب الشقيق السودان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ظهر أحمد حجازي في أكثر من مشهد في المباراة، في الجانب الدفاعي، ليزيل الضغط على محمد عبد المنعم، زميلة في قلب الدفاع، في صفوف الفراعنة، وعلى محمد الشناوي.

نجح أحمد حجازي في توقف هجمات محمد عبد الرحمن قائد ومهاجم منتخب السودان، والذي كان الأبرز والأنشط، في صفوف صقور الجديان.

نتيجة مباراة مصر والسودان

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره السودان بهدف نظيف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ منتخب مصر اللقاء بهجوم كبير على مرمى السودان، الذي كان مرتبك في أول دقائق اللقاء.

وأضاع منتخب مصر أكثر من فرصة خطيرة، عن طريق مصطفى محمد وعمر مرموش في ظل تألق الحارس محمد مصطفى، الذي بدأ المباراة على حساب علي أبو عشرين .

ونجح محمد عبد المنعم في التسجيل في الدقيقة 35 من رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني ظل منتخب مصر مسيطر على المباراة، وحاولوا أن يسجلوا الهدف الثاني، ولكن تألق الحارس علي أبو عشرين الذي دخل بدلاً من محمد مصطفى الذي خرج للإصابة.

وتراجع أداء الفراعنة من بعد منتصف الشوط الثاني، وحاول منتخب السودان أن يعادل النتيجة واهدر فرصة خيرة في الدقيقة 74 مصطفى غربال، وينجح منتخب مصر في الأخير بالفوز بالمباراة وينجح في التاهل لدور الـ16.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف نيجيريا متصدرة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسعة نقاط، وودع المنتخب السوداني البطولة بشكل رسمي بجانب غينيا بيساو بحصدهم نقطة وحيده.