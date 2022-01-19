/673641/تلقحوا تصحوا-إبراهيم-عيسى-مصر-حققت-انجاز-عظيم-بشأن توفير-اللقاحات-للمواطنين

تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى، حول كيفية الحصول على لقاحات كورونا، مؤكدا اهميتها خلال الفترة القادمة مع ظهرو متحور أوميكرون، والذي يتميز عن غيره بسرعة الانتشار موضحا انه إذا دخل أوميكرون المنزل سينجم عنه اصابات البيت باكمله ، لذلك التعامل يكون مع دور البرد يكون على انه المتحور الجديد.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال برنامج حديث القاهرة تقديم الإعلامي ابراهيم عيسى المذاع على قناة القاهرة والناس، لافتا غلى أن مصر حققت إنجازا عظيما بشان توفير اللقاحات للمصريين وشمولها المدارس والجامعات، مضيفا:” ما تفعله الدلوة بشان توفير اللقاحات عظمة ويحسب للحكومة.

إبراهيم عيسى: مصر حققت انجاز عظيم بشأن توفير اللقاحات للمواطنين

وأكمل إبراهيم عيسى أنه يوجد 62 مليون جرعة حتى الان ونريد للجميع أن يقومو بأخذ اللقاح، محذرا الغير متلقحين من خطورة تأثير المتحور عليهم مختتما:” هنزود الحمل على المجتمع سواء البيت والأهل وتلقحوا تصحوا".

هذا وقال الدكتور حسام عبد الغفار أن الارقام المعلنة حول إصابات كورونا، لا تمثل الاعداد الموجوده الفعلية بالمجتمع، وبالتالي توجد زيادة في معدلات الاصابة بسبب انتشار متحور أوميكرون، منوها أن موجة الفيورس الرابعة بدأت منذ شهرين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء دي أم سي تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية دي إم سي ، انه بعد شهر يناير زادت نسبة الاصابة، وبالتالي يجب العمل على الأليات التي تمنع الزيادة، منوها أنه يجب الاسراع في أخذ اللقاح، والالتزام بالكمامات، والالتزام بعمل ألية واضحة لتقليل الأعداد، إضافة إلى رفع الوعي كما وجه الرئيس السيسي.

الصحة: اللقاحات متوفرة بكافة محاقظات الجمهورية

ونوه الدكتور حسام عبد الغفار انه يوجد عدم اهتمام ورؤية خاطئة حول طريقة الاصابات بفيرزس كورونا، منوها إلى توفير اللقاح بكافة انحاء محافظات الجمهورية قائلا:" محتاجين ابه اكتر من كده عشان الناس تروح".

ربط معامل القطاع الخاص بالمعامل المركزية للصحة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار أنه يجب ربط بين معامل القطاع الخاص والمعامل المركزية بالصحة، حتى يتم المتابعة الدقيقة بالمعامل الخاصة، منوها أن القائم بأعمال وزارة الصحة وجه باعتماد المعامل الخاصة التي تقوم بعمل المسحات إضافة إلى المراقبة على المعاهد الحكومية.

الصحة: منع غير الملقحين من دخول المقرات الحكومية

وتابع ان مجلس الوزراء اليوم زكر المواطنين بالقرارات والغرامات التي تم اتخاذها من قبل، والمتمثلة في منع دخول الغير ملقحين، لمقراتهم الحكومية، مطالبا بضرورة وضع هذه القرارات على ارض الواقع بشكل أكثر تدقيق وحزم.

ونوه عبد الغفار أن أوميكرون يؤثر بشكل كبير على غير الملقحين، حيث أنهم يكونوا اقرب إلى الدخول إلى المستشفى والحاجة إلى معاملة خاصة والاحتياج إلى أجهزة تنفس خاصة.