أحمد زكي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 بـ حكاية رجل مهم»

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دوت الخليج يرصد تواجد أحمد زكي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.

أحمد زكي بمعرض الكتاب 2022

يصدر الكتاب عن دار «الفاروق للاستثمارات الثقافية»، وهو استكشاف غير تقليدي لعالم النجم أحمد زكي، الذي لا يكتفي بالألقاب والأوصاف الفارغة من المعنى مثل «الإمبراطور» و«الباشا»، بل أنه يرصد كيف صعد للقمة بصعوبة شديدة، ويقف على دوره الحقيقي في السينما المصرية.

و يطرح الكتاب تساؤلات غير معتادة عن كيفية التعامل معه بموقع التصوير ، وعن علاقة العمل التي جمعته بالسندريلا سعاد حسني، ويرصد الكتاب جوانب عميقة بحياة أحمد زكي.

مكان تواجد كتاب أحمد زكي

ويتوفر الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 بجناح B62 صالة 2، ومن المتوقع أن يحقق مبيعات عالية.

السيرة الذاتية لأحمد زكي

وُلد أحمد زكي في مدينة الزقازيق المصرية، التي تقع على بُعد 50 ميلًا شمال القاهرة.

تخرج من المدرسة الصناعية في الزقازيق عام 1967، ثمّ سافر إلى القاهرة لدراسة السينما قبل تخرجه من معهد القاهرة للفنون المسرحية عام 1974.

مسيرة أحمد زكي الفنية

لمدة 30 عامًا أبهر أحمد زكي الجماهير بأدواره الهزلية والرومنسية والمأساوية على المسرح والسينما والتلفاز. وكانت فرصة زكي الأولى للعمل بينما كان لا يزال يدرس في معهد الفنون المسرحية عام 1969، إذا أدى دورًا بسيطًا كعاملٍ في خدمة الغرف في مسرحيةٍ كوميدية بعنوان مرحبا شبلي، إلّا أنّ الممثل الرئيسي لم يظهر في تلك الليلة، واستطاع أحمد زكي الذي كان يعمل بائع مشروباتٍ غازية استكمال الليلة، وتمكن من تقديم صورٍ هزلية مثيرةٍ للإعجاب، ولا سيّما انتحال شخصية الممثل الشرير محمود المليجي وتمكن من كسب رضا الجميع بموهبته تلك.

الجدير بالذكر أن أول أفلامه كان «أبناء الصمت» عام 1974،وفي عام 1980 كان قد مثّل ستة أفلامٍ بما فيها «الإسكندرية ليه؟» وهو من إخراج المخرج العبقري يوسف شاهين، وتُقدّر أفلام أحمد بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته.

كانت العديد من أفلامه للكاتب وحيد حامد، وقد صُور معظمها كرسالةٍ سياسيةٍ قوية، فعرضت الفساد الحكومي وفساد الشرطة. كما تألّق زكي في الثمانينيات في السلسلة الكوميدية التلفزيونية «هو وهي» التي شاركته بطولتها الممثلة القديرة سعاد حسني، كما قام بالعديد من الأفلام الناجحة خلال منتصف وأواخر التسعينات.

كان من أعظم أدواره تجسيده دور الرئيس المصري في فيلمين أصبحا من معالم السينما العربية. فلعب دور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في فيلم «ناصر 56» عام 1996،وجسد شخصية الرئيس أنور السادات في فيلم «أيام السادات»، ويصوّر الفيلم 40 عامًا من حياة الرئيس الراحل أنو السادات، كما كان هناك احتمالٌ لتجسديه دور الرئيس حسني مبارك في فيلمٍ ثالث.