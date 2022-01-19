أحمد حجازي: التتويج بأمم إفريقيا هدفنا الوحيد.. ومهمة جداً لمصر

/673645/أحمد-حجازي-التتويج-بأمم-إفريقيا-هدفنا-الوحيد-ومهمة-جدا-لمصر

أكد الدولي المصري أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني، وفريق الاتحاد السعودي، على أهمية نتيجة مباراة اليوم امام السودان، من الناحية الفنية ونتيجة المباراة..

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حجازي في لقاء مع مراسل "بي إن سبورت"، بعد مباراة مصر والسودان: "مباراة السودان في غاية الأهمية لنا، ونجحنا في تحقيق الفوز بها والتأهل".

تصريحات أحمد حجازي

وأضاف: "أخذنا طريق التأهل للدور الـ 16 من البطولة، خطوة خطوة، ونجحنا في تقديم أداء جيد في اللقاء".

وزاد: "أداء المنتخب يتحسن، في كل مباراة عن السابقة لها، ونجحنا في تقديم أداء جماعي أفضل من المبارتين السابقتين، في البطولة".

وواصل: "كنا حريصين على عدم تكرار الأخطاء، التي جاءت في المباراة السابقة".

وأردف: "مفيش منتخب في إفريقيا ضعيف، والكل يأمل التتويج بالبطولة".

واختتم: "التتويج بالبطولة هدفنا الوحيد، ومهمة جداً بالنسبة لمنتخبنا".

نتيجة مباراة مصر والسودان

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره السودان بهدف نظيف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ منتخب مصر اللقاء بهجوم كبير على مرمى السودان، الذي كان مرتبك في أول دقائق اللقاء.

وأضاع منتخب مصر أكثر من فرصة خطيرة، عن طريق مصطفى محمد وعمر مرموش في ظل تألق الحارس محمد مصطفى، الذي بدأ المباراة على حساب علي أبو عشرين .

ونجح محمد عبد المنعم في التسجيل في الدقيقة 35 من رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني ظل منتخب مصر مسيطر على المباراة، وحاولوا أن يسجلوا الهدف الثاني، ولكن تألق الحارس علي أبو عشرين الذي دخل بدلاً من محمد مصطفى الذي خرج للإصابة.

وتراجع أداء الفراعنة من بعد منتصف الشوط الثاني، وحاول منتخب السودان أن يعادل النتيجة واهدر فرصة خيرة في الدقيقة 74 مصطفى غربال، وينجح منتخب مصر في الأخير بالفوز بالمباراة وينجح في التاهل لدور الـ16.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف نيجيريا متصدرة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسعة نقاط، وودع المنتخب السوداني البطولة بشكل رسمي بجانب غينيا بيساو بحصدهم نقطة وحيده.