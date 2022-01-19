وفاة شقيق الفنانة عفاف راضي عن عمر يناهز 77 عامًا

/673646/وفاة-شقيق-الفنانة-عفاف-راضي-عن-عمر-يناهز-77-عاما

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل المنشور وبعض المعلومات عن الراحل ماهر راضي وذلك خلال السطور القادمة.

وفاة شقيق عفاف راضي

أعلن الناقد الفني محمود عبد الشكور وفاة مدير التصوير ماهر راضي، شقيق المطربة عفاف راضي، إذ كتب: «فقدنا مدير التصوير وأستاذ التصوير السينمائي الدكتور ماهر راضي».

وأردف:«وهو أيضا شقيق المطربة عفاف راضي، ومن أفلام الراحل كمدير تصوير الأفوكاتو والإنس والجن وأيام الغضب حضرت يوما من تصوير فيلم آخر من تصويره هو موعد مع الرئيس، وشاهدت جهد هذا الفنان ودقته في تنفيذ لقطة واحدة تستغرق عدة ثواني، وكان الفيلم من إخراج ابن عمه المخرج محمد راضي، ربنا يرحمه وخالص العزاء لأسرة راضي التي أثرت حياتنا الفنية بمبدعيها الموهوبين».

نقابة السينمائيين تنعى ماهر راضي

ونعت نقابة المهن السينمائية الراحل ماهر راضي، وكتبت عبر صفحتها على تطبيق فيسبوك: «نقابة المهن السينمائية تنعي مدير التصوير الأستاذ الدكتور ماهر راضي، العزاء يوم السبت الموافق 22/1/2022 بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين بعد صلاة المغرب من الساعة الخامسة والنصف وحتى الساعة التاسعة مساءً.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

وقد عمل الراحل أستاذا للإضاءة والتصوير السينمائي بأكاديمية الفنون في المعهد العالي للسينما، كما حصل على ماجستير في التصوير السينمائي ومن بعدها دكتوراه في فلسفة الفنون السينمائية.

جوائز الراحل ماهر راضي

وحصل الراحل ماهر راضي على عدد كبير من الجوائز من بينها جائزة التصوير الأولى فى مسابقة وزارة الثقافة المهرجــان القومي الثامن للسينما المصرية عن فيلم «مذكرات مراهقة» عام 2002، احسن تصوير من مهرجان الإسكندرية عـن فيلم «دانتيلا» عام 1997، جائزة جمعية فن السينما أحسـن تصوير عن فيلم «الرقص مع الشيطان» 1994، جائـزة أحسن تصوير من مهرجان الإسكندرية عن فيلم «أيام الغضـب»، عام 1989، جائـزة الدولة التشجيعية فـرع التصويرالسينمائي عام 1990، جائزة التصـوير الأولى من المهرجان القومي للسينما للأفلام الروائية لأحسن مدير تصوير سينمائي لعام 1981عن فيلم «الجحيم»، وعدد كبير من الجوائز الأخرى.