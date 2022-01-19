«وحش ومسخرة».. زوجة أحمد السقا في مرمى الانتقادات بسبب بنطلون

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دوت الخليج يرصد سبب الهجوم على مها الصغير زوجة أحمد السقا.

مها الصغير تتعرض للانتقادات بسبب إطلالتها الشتوية

ونشرت مها الصغير عبر صفحتها الشخصية " انستجرام"، صورة لها بإطلالة شتوية غريبة، لتمطر عليها التعليقات السلبية بإن ليس كل الموضة حلوة.

وانتقد الكثير على السوشيال ميديا الصورة المنتشر عبر الصفحة الشخصية لمها الصغير ، وعلق المتابعين على الفيديو: "البس مش حلو خالص".

وسخر أحد المتابعين من مها الصغير موجهًا له رسالة ساخرة قائلا:" انت نسيتى ولبستيه بالشقلوب".

وتسال بعض المتابعين والتى تكرر التعليق على الصورة المنتشرة قائلين: " معقولة عجباك".

وأثارت الإعلامية مها الصغير جدلًا واسعًا، خلال الفترة السابقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها من زوجها النجم أحمد السقا مرتين من قبل.

أحمد السقا يوضح أسباب تعكر علاقته الزوجية

وكشف السقا خلال لقائه ببرنامج «ABtalks» للإعلامي أنس بوخش حقيقة انفصاله عن زوجته قائلًا: "المشاكل جزء لا يتجزأ من الحياة الزوجية وإلا يصيب الخلل العلاقة الزوجية ولكن مع وجود الحب ورصيد من المشاعر تستمر الحياة ولا يحدث الانفصال".

وتابع: "زوجتي لها الفضل في استمرار زواجنا 22 عاما، وهي أكثر إنسان جدع معي".

واختتم حديثه قائلًا: "الثقة وتحمل الآخر وقت غضبه والعاطفة هي الأساس.. أنا ممكن أفني حياتي علشان مراتي وأولادي وممكن أموت علشانهم معنديش أي مشكلة خالص".

مها الصغير تنفصل عن أحمد السقا لهذا السبب

هذا وقد حلت المذيعة مها الصغير، وزوجة الفنان أحمد السقا، علي أحد البرامج على موقع يوتيوب، وفجرت الصغير تفاصيل لم يعرفها الجمهور من قبل عنها وعن السقا حيث قالت " اتطلقنا انا و السقا مرتين بسبب الخلافات، انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقنا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي".

وأضافت مها الصغير "اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي".

وتحدثت مها الصغير عن أسباب أول طلاق بينهما، قالت" كانت بسبب مشاكل كتير أوي أوي، فعملت وقفة لأني كنت بسعى لإرضاء الآخر دايما وفي الآخر محـدش بيرضى وبيدوسوا عليكي أكتر، وده كان بعد ما خلفت أولادي التلاتة، ووقتها حصلت خلافات بيني وبين أبويا مع أنه كان هو اللي بيدعمني في البداية، لكن أنا اتطلقت لأني كنت فعلا بعاني"

وتابعت قائلة "أنا أبويا وأمي كانوا دايما بيدعموني في حياتي وفي حرية وإن البنت زي الولد، جيت اتجوزت بقى معرفش ليه الراجل بيتحول بعد الجواز لسي السيد فتصـدمي بقى بالواقـع، أنا عندي طموح زي ما أنت عندك وعندي أحلام إني اشتغل زي ما انت عندك، ويمكن يكون ده حصل لأننا اتجوزنا صغيرين أوي".