/673648/تريزيجيه-هدف-منتخب-مصر-الفوز-بكأس-أمم-أفريقيا

تحدث محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر، عقب فوز الفراعنة على السودان بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية على قناة “بي إن سبورتس”: " منتخب السودان فريق كبير وقدم مباراة قوية وقدمنا له كل الأحترام، وهدفنا أننا نرجع مصر بالبطولة، ونفوز بيها".

وأكمل:"بنمشي خطوة بخطوة والاداء بيتحسن مع مرور المباريات، والماتشات الجاية هنقدم كورة أفضل ونستطيع أن نفوز بالبطولة ونفرح الشعب المصري”.

وبدأ منتخب مصر اللقاء بهجوم كبير على مرمى السودان، الذي كان مرتبك في أول دقائق اللقاء.

وأضاع منتخب مصر أكثر من فرصة خطيرة، عن طريق مصطفى محمد وعمر مرموش في ظل تألق الحارس محمد مصطفى، الذي بدأ المباراة على حساب علي أبو عشرين .

ونجح محمد عبد المنعم في التسجيل في الدقيقة 35 من رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد.

ومع بداية الشوط الثاني ظل منتخب مصر مسيطر على المباراة، وحاولوا أن يسجلوا الهدف الثاني، ولكن تألق الحارس علي أبو عشرين الذي دخل بدلاً من محمد مصطفى الذي خرج للإصابة.

وتراجع أداء الفراعنة من بعد منتصف الشوط الثاني، وحاول منتخب السودان أن يعادل النتيجة واهدر فرصة خيرة في الدقيقة 74 مصطفى غربال، وينجح منتخب مصر في الأخير بالفوز بالمباراة وينجح في التاهل لدور الـ16.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف نيجيريا متصدرة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسعة نقاط، وودع المنتخب السوداني البطولة بشكل رسمي بجانب غينيا بيساو بحصدهم نقطة وحيده.

نيجيريا تقسو على غينيا بيساو بثنائية نظيفة في كأس أمم إفريقيا 2021

انتهت أحداث مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الأول، في لقاء جمع بين المنتخبين، في ثالث وختام المجموعة الرابعة، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

نجح منتخب نيجيريا في تسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق صادق عمر، من خلال كيليتشي إيهيناتشو أرسل تميرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها عمر صادق بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني.

وأكد المنتخب النيجيري بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء، عن طريق ويليان تروست، من خلال خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يمين الحارس.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب النيجيري المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط، ويحجز مقعد له في دور ثمن النهائي من البطولة