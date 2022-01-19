/673649/شادي-محمد-يحذر-كارلوس-كيروش-رغم-الفوز-على-السودان

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحاته في برنامج أوضة اللبس "الأهم لمنتخب مصر حاليا تجميع النقاط وتحقيق الفوز للقادم والأهم كسب الثقة خلال مباريات دور المجموعات".

وتابع" أعرف جيدا أن هناك عدم رضا من جانب الجماهير على مستوى منتخب مصر ولكن القادم سيكون أفضل وننتظر متصدر المجموعة الخامسة والتي سيتم حسم المتصدر غدا، بعد اللقاء الهام بين الجزائر وكوت ديفوار".

وواصل "هناك بعض السلبيات داخل منتخب مصر ولكن الانتقاد حاليا غير جيد والمدرب مستمر حتى نهاية البطولة فالدعم هو الأهم حاليا وأفضل من الانتقادات وأتمنى تفادي الأخطاء في المباريات القادمة".

واختتم" هناك عدم ثقة في بعض اللاعبين ولكن الفوز مستحق على السودان والمتوقع حدوثة ومشوار الفوز باللقب لن يكون سهلا".

وبدأ منتخب مصر اللقاء بهجوم كبير على مرمى السودان، الذي كان مرتبك في أول دقائق اللقاء.

وأضاع منتخب مصر أكثر من فرصة خطيرة، عن طريق مصطفى محمد وعمر مرموش في ظل تألق الحارس محمد مصطفى، الذي بدأ المباراة على حساب علي أبو عشرين .

ونجح محمد عبد المنعم في التسجيل في الدقيقة 35 من رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد.

ومع بداية الشوط الثاني ظل منتخب مصر مسيطر على المباراة، وحاولوا أن يسجلوا الهدف الثاني، ولكن تألق الحارس علي أبو عشرين الذي دخل بدلاً من محمد مصطفى الذي خرج للإصابة.

وتراجع أداء الفراعنة من بعد منتصف الشوط الثاني، وحاول منتخب السودان أن يعادل النتيجة واهدر فرصة خيرة في الدقيقة 74 مصطفى غربال، وينجح منتخب مصر في الأخير بالفوز بالمباراة وينجح في التاهل لدور الـ16.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف نيجيريا متصدرة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسعة نقاط، وودع المنتخب السوداني البطولة بشكل رسمي بجانب غينيا بيساو بحصدهم نقطة وحيده