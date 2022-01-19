/673650/أحمد-الطيبي-مشروع-قانون-المنشأت-المنشأت-الفندقية-يخدم-رؤية-الدولة-للتنمية-2030

قال النائب أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أنه من المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

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وتابع الطيبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " السلطة التشريعية " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز "، أن مشروع القانون تم اعداده من الحكومة وتم تقديمه لرئيس الممجلس، ومن ثم تمت احالته للجنة المختصة، حيث أنه يأتي في اطار اهتمام الجمهورية الجديدة بالسياحة في نظرا لدورها الكبير في زيادة الدخل القومي وتتوفير فرص العمل وزيادة العملة الاجنبية.

أحمد الطيبي: مشروع قانون المنشأت المنشأت الفندقية يخدم رؤية الدولة للتنمية 2030

ونوه ان مشروع القانون جاء لزيادة موارد الدولة بقواعد حكومية، منوها أن السياحة يوجد بها اكثر من 26 جهة رقابية نظرا لاهمية المشاريع السياحية، وبالتالي تم توحيد الجهود من خلال شباك واحد وهو وزارة السياحة المهتم بكافة المعاييير المختلفة للمنشأت الفندقية والعاملين بالسياحة.

أهمية مشروع القانون

ولفت وكيل لجنة السياحة النائب أحمد الطيبي أن مشروع القانون يتوافق معه رؤية الدلوة للتنمية المستدامة 2030 كما انه يمثل بداية جديدة للدخول في الجمهورية الجدية. وتابع النائب أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني أن اللجنة المختصة وهي لجنة السياحة بالبرلمان قامت بابداء أرائها عليه، وكان هناك العديد من الاجتماعلت من قبل المعنيين بهذا الأمر.