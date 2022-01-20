رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى مصر

جدة - نرمين السيد - أعلن الحساب الرسمى لرئاسة كوريا الجنوبي، وصول رئيس كوريا الجنوبية، مون جاى إن، اليوم الأربعاء، إلى مطار القاهرة الدولى، وذلك فى آخر محطة له ضمن جولته بمنطقة الشرق الأوسط.





وكتب الحساب الرسمى لرئاسة كوريا الجنوبية: "وصل الرئيس مون جاى إن، الذى يزور ثلاث دول فى الشرق الأوسط، إلى مطار القاهرة الدولى فى مصر، الوجهة الأخيرة للجولة، حوالى الساعة 6:20 مساء (بالتوقيت المحلى) يوم 19". ومن المقرر أن يبحث الرئيس الكورى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، سبل زيادة تطوير الشراكة الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية، وسيحضر منتدى أعمال ليناقش سبل تعزيز التعاون فى الأعمال الصديقة للبيئة.

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