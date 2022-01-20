«هنا مصر» فيلم للداخلية يجسد بطولات رجال الشرطة وشعبها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قامت وزارة الداخلية، بنشر عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيلم بعنوان، هنا مصر، وذلك تزامنا مع احتفالات الوزارة بـ عيد الشرطة الـ 70، حيث إن الفيلم، يسرد قصة وكفاح رجال الشرطة فى 25 يناير 1952، لحماية مدينة الإسماعيلية وأهلها رفضوا الاستسلام فى ملحمة بطولية، أبطالها رجال الشرطة والفدائيين من أهالى الإسماعيلية.





كما قامت وزارة الداخلية عبر صفحتها على الفيس بوك، بوست وصورة عنوانها على "العهد باقيين"، أى أن الشرطة فى خدمة الشعب وحماية الوطن وتوفير الأمن وأمان للمواطنين. جدير بالذكر أن هذا العام هو الذكرى الـ 70 لملحمة عظيمة وهى ملحمة الإسماعلية، والتى تحل بعد أيام قلية حيث سطر رجال الشرطة أفضل وأعظم التضحيات، وفي كل عام تحرص وزارة الداخلية بمديرياتها على مستوى الجمهورية، على مشاركة احتفالها مع المواطنين بالعديد من المظاهر ومنح الهدايا للمواطنين.

وتنظم وزارة الداخلية كل عام احتفالات لكل أسر المصابين والشهداء من رجال الشرطة وتكريم أبناء الشهداء لبث الفرحة في نفوسهم، حيث يخلد متحف الشرطة بالإسماعيلية، بطولات وتضحيات رجال الشرطة عبر العصور، لتقديمها للأجيال المتعاقبة من حماة الوطن، والساهرين على أمنه، للاقتداء بها فى قادم الأيام ومستقبل التحديات.

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