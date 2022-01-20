/673651/توتنهام-تضرب-ليستر-سيتي-بثلاثية-قاتلة-بالدوري-الإنجليزي

انتهت أحداث مباراة ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح توتنهام، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية والثلاثون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح فريق ليستر سيتي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 24 من عمر اللقاء، عن طريق باستون داكا، ليعود توتنهام بالتعادل في الدقيقة الـ 38 عن طريق هاري كين.

تقدم مرة أخرى فريق ليستر بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 76 من عمر المباراة، عن طريق جيمس ماديسون، ولكن الرد من توتنهام كان أقوى عن طريق ستيفن بيرجوين، بهدفين في أخر لحظات الوقت البدل الضائع من اللقاء.

بهذا الفوز يرفع توتنهام رصيده للنقطة الـ 36، من أصل 19 مباراة، في المركز الخامس، في حين يتجمد رصيد ليستر عند النقطة الـ 26، في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: جوليني.

خط الدفاع: رويال، تانجانجا، دافينسون سانشيز، بن ديفيز.

خط الوسط: هويبيرج، وينكس، دوهرتي.

خط الهجوم: لوكاس مورا، لو سيلسو، هاري كين.

نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام

حقق تشيلسي الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 1/0، ضمن لقاء الإياب من قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت المباراة متكافئة بين الفريقين، وحاول توتنهام أن يعود في النتيجة بعد انتهاء لقاء الذهاب بهدفين لتشيلسي، ولكن أحرز البلوز هدف التقدم عن طريق أنطونيو روديجر في الدقيقة 18، ليصعب من مهمة توتنهام في العودة، ليكون مطالب بإحراز 3 أهداف.

وفشل توتنهام في الأخير بالتسجيل خلال المباراة ليتأهل تشيلسي بشكل رسمي للقاء النهائي، في انتظار الفائز من ليفربول وأرسنال.

نتيجة مباراة ساوثامبتون وتوتنهام:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ساوثامبتون وتوتنهام، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ساوثامبتون على توتنهام في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، عن طريق جيمس وارد براوس، ورد الأخير بهدف التعادل في الدقيقة 41 من عمر اللقاء عن طريق هاري كين.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد توتنهام للنقطة 30 في المركز السادس، من أصل 17 ةمباراة، في حين يتواجد ساوثامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، من أصل 19 مباراة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.