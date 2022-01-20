/673653/رضا-عبد-العال-النني-بيلعب-بالعرض-فقط-لعب-مبطلين-كورة
تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، حول مباراة مصر والسودان ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية ببرنامج “البريمو”: " محمد النني واخد توكيل يلعب بالعرض فقط، ميعرفش يلعب لقدام والطريقة الذي يلعب بها قديمة وأنتهت، هو في أرسنال مبيألفش، لكن مع المنتخب بيألف وبيضحك علينا دا لعب لاعيبة مبطله كورة”.
" كيروش بيعاند الشعب المصري عشان ياخد الشرط الجزائي ويمشي هو عايز يزهقنا كلنا في البطولة دي، ومنتخب مصر بيقدم كورة قديمة ومتنفعش في البطولة دي”.
رضا عبد العال
"هناك 5 أو 6 لاعبين مجوش البطولة، على رأسهم مرموش وعبد الله السعيد وتريزيجيه والنني وحمدي فتحي، وبردو المدرب متمسك بيهم، ومعندوش رؤية فنية عشان دا واضح للجميع".
وبدأ منتخب مصر اللقاء بهجوم كبير على مرمى السودان، الذي كان مرتبك في أول دقائق اللقاء.
وأضاع منتخب مصر أكثر من فرصة خطيرة، عن طريق مصطفى محمد وعمر مرموش في ظل تألق الحارس محمد مصطفى، الذي بدأ المباراة على حساب علي أبو عشرين .
ونجح محمد عبد المنعم في التسجيل في الدقيقة 35 من رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد.
🎥⚽️ المدافع محمد عبدالمنعم يسجل الهدف لمصر 🇪🇬 #مصر_السودان || #AFCON2021— أخبار الكرة المصرية (@masrkora) January 19, 2022
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ومع بداية الشوط الثاني ظل منتخب مصر مسيطر على المباراة، وحاولوا أن يسجلوا الهدف الثاني، ولكن تألق الحارس علي أبو عشرين الذي دخل بدلاً من محمد مصطفى الذي خرج للإصابة.
مصر ضد السودان
وتراجع أداء الفراعنة من بعد منتصف الشوط الثاني، وحاول منتخب السودان أن يعادل النتيجة واهدر فرصة خيرة في الدقيقة 74 مصطفى غربال، وينجح منتخب مصر في الأخير بالفوز بالمباراة وينجح في التاهل لدور الـ16.
وبتلك النتيجة أرتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف نيجيريا متصدرة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسعة نقاط، وودع المنتخب السوداني البطولة بشكل رسمي بجانب غينيا بيساو بحصدهم نقطة وحيده.
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