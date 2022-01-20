/673654/مانشستر-يونايتد-يقسو-على-برينتفورد-بثلاثية-بالدوري-الإنجليزي

انتهت احداث مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لصالح فريق اليونايتد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل انتوني إيلانجا الهدف الأول لمانشستر يونايتد، في الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء، وجاء بالثاني ماسون جرينوود في الدقيقة الـ 62، وأكد ماركوس راصفورد بالهدف الثالث والأخير للشياطين الحمر في المباارة في الدقيقة الـ 77 من عمر اللقاء.

قلص فريق برينتفورد، نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 85 من عمر اللقاء، بالهدف الأول لهم، عن طريق إيفان توني، من خلال متابعة لضربة ركنية.

وبهذا الفوز يرفع مانشستر يونايتد رصيد للنقطة الـ 35، من أصل 21 مباراة، في المركز السابع، في حين يحتل برينتفورد المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 23 نقطة، من أصل 22 مباراة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام برينتفورد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أليكس تيليس - فيكتور ليندلوف - رافائيل فاران - ديوجو دالوت

خط الوسط: سكوت مكتومناي - فريد - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا - كريستيانو رونالدو - ماسون جرينوود

وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد

حقق وولفرهامبتون الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1/0 على ملعب "أولد ترفورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يظهر مانشستر يونايتد بشكل جيد خلال اللقاء، بينما ظهر لاعبوا ولفز بأداء مميز خلال المباراة، وأستطاعوا أن يحسموا النتيجة لصالحهم، في غياب تام من لاعبي اليونايتد.

وأحرز جواو موتينيو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82، بتسديدة رائعة على يمين دي خيا تسكن الشباك، ويعد ذلك الفوز هو الانتصار الأول لوولفرهامبتون على مانشستر يونايتد منذ عام 1980 على ملعب "أولد ترافورد"، أي أكثر من 40 عام.

وبتلك النتيجة توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 31 في المركز السابع، بينما أرتفع رصيد وولفرهامبتون للنقطة رقم 28 بالمركز الثامن.

نتيجة مباراة مان يونايتد وبرنيلي

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 3/1 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.

يتوالي رالف رانجينيك مهام المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولكن معظم نتائج الفريق معه كانت غير مرضية بالمره على تواجد العديد من نجوم كرة القدم والمواهب الصغيرة اللامعه بصفوف الفريق.