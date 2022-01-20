/673657/ميدو-مستوى-عبد-الله-السعيد-أمام-السودان-رد-على-المشككين

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن مستوى عبد الله السعيد خلال لقاء مصر والسودان كان مميزا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:وأضاف خلال تصريحات عبر الريمونتادا "عبد الله السعيد رد على كل المشككين في قدراته الفنية ورد داخل أرض الملعب فقط".

وتابع" عبد الله يحمل خبرات كثيرة وظهر ذلك خلال لقاء اليوم وأطالبة بعد التركيز في الانتقادات التي تأتي من بعض النقاد والجماهير".

عبد الله السعيد

وواصل "السعيد صاحب شخصية قوية للغاية ولا يركز نهائيا مع الانتقادات وقدم مباراة قوية أمام السودان ويحسب له هذا التميز".

واختتم" اللاعب يتعرض لهجوم شديد خلال الفترة الأخيرة وأنصحة بالتركيز في الملعب فقط والرد على الانتقادات بالمستوى الجيد".

وبدأ منتخب مصر اللقاء بهجوم كبير على مرمى السودان، الذي كان مرتبك في أول دقائق اللقاء.

وأضاع منتخب مصر أكثر من فرصة خطيرة، عن طريق مصطفى محمد وعمر مرموش في ظل تألق الحارس محمد مصطفى، الذي بدأ المباراة على حساب علي أبو عشرين .

ونجح محمد عبد المنعم في التسجيل في الدقيقة 35 من رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد.

ومع بداية الشوط الثاني ظل منتخب مصر مسيطر على المباراة، وحاولوا أن يسجلوا الهدف الثاني، ولكن تألق الحارس علي أبو عشرين الذي دخل بدلاً من محمد مصطفى الذي خرج للإصابة.

وتراجع أداء الفراعنة من بعد منتصف الشوط الثاني، وحاول منتخب السودان أن يعادل النتيجة واهدر فرصة خيرة في الدقيقة 74 مصطفى غربال، وينجح منتخب مصر في الأخير بالفوز بالمباراة وينجح في التاهل لدور الـ16.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف نيجيريا متصدرة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسعة نقاط، وودع المنتخب السوداني البطولة بشكل رسمي بجانب غينيا بيساو بحصدهم نقطة وحيده.

نيجيريا تقسو على غينيا بيساو بثنائية نظيفة في كأس أمم إفريقيا 2021

انتهت أحداث مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الأول، في لقاء جمع بين المنتخبين، في ثالث وختام المجموعة الرابعة، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

نجح منتخب نيجيريا في تسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق صادق عمر، من خلال كيليتشي إيهيناتشو أرسل تميرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها عمر صادق بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني.

وأكد المنتخب النيجيري بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء، عن طريق ويليان تروست، من خلال خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يمين الحارس.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب النيجيري المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط، ويحجز مقعد له في دور ثمن النهائي من البطولة