بمشاركة النائب عبد القادر الجارحي..محافظ الفيوم يتفقد مشروعات«حياة كريمة» بمركز يوسف الصديق

/673652/بمشاركة--النائب-عبد-القادر-الجارحيمحافظ-الفيوم-يتفقد-مشروعاتحياة-كريمة-بمركز-يوسف-الصديق

عقب اللقاء الجماهيري بمقر الوحدة المحلية بالحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجرى تنفيذها بقريتي الحامولي والريان التابعتين لمركز يوسف الصديق، للوقوف على سير العمل ومعدلات ونسب التنفيذ بتلك المشروعات، وذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ امين حزب مستقبل وطن محافظة الفيوم ، والنائب محمد جمال الجارحي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وكمال سلومه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

دوت الخليج

مشروعات حياة كريمة بالفيوم

بدأت الجولة، بتفقد الأعمال الإنشائية بمركز شباب قرية الحامولي الذي يقام على مساحة 880 متر بتكلفة 6 مليون جنية، وبلغت نسبة التنفيذ 30%، كما تفقد المحافظ سير العمل بالمجمع الخدمي بالقرية المقام على مساحة 1500متر بتكلفة 10 مليون جنية حيث تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمع وجاري أعمال التشطيب، بالإضافة الى تفقد المجمع الزراعي لتلك القرية المقام على مساحة 330 متر، بتكلفة 4,5 مليون جنية، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 10%.

كما تفقد محافظ الفيوم ومرافقوة، عدد من المدارس بالقرية المقامة بجوار الوحدة المحلية بالحامولي، ووجه المحافظ رئيس فرع الأبنية التعليمية بالفيوم، بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم، بالرفع المساحي لمدارس الأمير حسن 1و 2، ومدرسة ابراهيم الجارحي الاعدادية، والمنطقة الفضاء المجاورة لتلك المدارس وكثافة الطلبة بالفصول، والمباني الإدارية بتلك المدارس، لدراسة احتياجات القرية لإقامة مدرسة ثانوي، وعمل مجمع مدارس متكامل بالقرية، من خلال تفكيك بعض الأسوار، والإستفادة من المساحات الفضاء بالمنطقة، وكذا إقامة مستشفى تأمين صحي شامل على مساحة 2000 متر، واعداد مخطط عام للمنطقة بشكل كامل حتى يمكن الوقوف على المشروعات الخدمية التى يحتاجها الأهالي بالقرية.

كما شملت الجولة ، أيضاً تفقد الأعمال الإنشائية لتوسعات محطة الصرف الصحي بالحامولي بمركز يوسف الصديق، والتى تأتي على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، وتعمل بطاقة 10 ألاف م3/يوم في مرحلتها الأولى، وتخدم ما يقرب من 60 ألف نسمة بقرى الحامولي، والريان، وشعلان، ورواق، والمقراني، حيث يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة خلال شهر مايو القادم، واستمع المحافظ من المهندس المسئول عن مكونات المحطة وتوقيتات تنفيذ الأعمال بها، موضحاً أن المحطة تشمل، المدخل، والمصافي، وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي، وحوض مزج الكلور، وأحواض التجفيف، والمعمل، وغرفة المحولات، ومبنى المولد، وغرفة التحكم، ومنطقة البلاورات "الضواغط"، والمباني الإدارية الملحقة، والأسوار، ووجه المحافظ رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بالتنسيق مع وكيل وزارة الري، بدراسة مسار خطوط الطرد والانحدار للقرى التي تخدمها محطة الصرف الصحي بالحامولي من خلال نفق القناة المغطاة بوادي الريان.

وتم توجية مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية، مع مراعاة الإلتزام بالجداول الزمنية والمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات.