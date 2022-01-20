إصابة زوجة الشاعر أمير طعيمة بورم خطير «تفاصيل»

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نشرت زوجة الشاعر أمير طعيمة على صفحتها الرسمية على تطبيق فيسبوك، منشور تحدثت فيه عن تفاصيل إصابتها بورم خطير.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل إصابتها بالورم وما هي الإجرئات التي أتخذتها في السطور القادمة.

زوجة أمير طعيمة تصاب بورم خطير

كشفت زوجة الشاعر أمير طعيمة تفاصيل إصابتها بالورم قائلة: «من حوالي سنة ويمكن أكتر وأنا تعبانة وبأجل مشوار الطببب وبقول بطلي دلع وباخد مسكنات والدنيا ماشية ..! من تقريبا كده ٤ شهور وتدهور رهيب ومتماسكة وبقول أفضي بس كده وأشوف مفيش صحة تمامآ الجسم كله مأزي لدرجة إني مش فاهمة أنا إيه إللي بيجري لي لدرجة إني كلمت الطبيب الخاص وأخدت ميعاد وكنت في العربية قبل ما العيادة تفتح».

وأردفت:«كشفت والصدمة إيه ده يا مدام !!! هو حضرتك إزاي عايشة كده !!! وتفاصيل كتير في الكشف وقالي محتاج جراحة بس محتاج الأشعة والتحاليل دي وحالا أدركت إني فعلا في حتة مش تمام.. ومن فحوصات الاشعة الكلام اختلف ٤ أطباء من جامعة عين شمس والقاهرة وطب الأزهر عشان دقة الجراحة كل واحد كان بيبعت لزميلة الأهم للتشخيص ويقولي معلش ناخد رأي شيخنا ومعلمنا الدكتور فلان أفضل لسلامتك أصبري وتحملي».

جيني زوجة أمير طعيمة تكشف تفاصيل الورم

وأستكملت :«وقت الجراحة أكتشفنا إنه ورم وحجمة كبير !!!! بس حقيقي وبأمانة محدش سابني لحظة ولا أستعجل ولا حاول يحطني تحت ريسك مع إنه طبيعي يحدث وبكل أمانة ما كانش بيتقال غير دي بنتنا وعايزين نحافظ عليها، الحمد لله النتيجة النهائية إني بخير وسعيدة».

جيني ممتنة لزوجها أمير طعيمة

واختتمت حديثها بشكر كل من ساعدها وبالأخص زوجها أمير طعيمة وعبرت عن امتنانها له:«بشكر كل أيد من الأيدي الطيبة إللي ساعدتني وصبرت عليا، بعرف إن ربنا بيحبني من المواقف دي مش من أي حاجة تانية وأكتر كلمتين بيطمنوني من الناس البسيطة إللي بتقولي أوعي تخافي ربنا هيجبر بخاطرك عشان أنتي مفيش حد بتزعليه أبدآ #أخيرا هشكر مين يعني غيره بعد ربنا “أمير طعيمة” ملحوظة الدكتور النائب بيكتبلي علي خروج بيقولي لأ #الشاعر بيحبك أوي».