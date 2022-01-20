/673659/رضا-عبد-العال-تريزيجيه-مش-شايف-قدامه-ومرموش-مجاش-البطولة

تحدث رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، حول فوز مصر على السودان بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكاس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال خلال تصريحات ببرنامج “البريمو”: " عمر مرموش مجاش البطولة دي، وتريزيجيه مش شايف قدامه بسبب عودته من الإصابة وبردو مصمم عليهم وهما بقالهم ماتشين معملوش أي حاجة، ورمضان صبحي أحسن منهم، وأفضل لاعب في المركز دا".

وأضاف: "عبد الله السعيد لم يؤدي وبردو مصمم عليه، وزيزو أفضل لاعب في منتخب مصر ومش عايز يلاعبوا أساسي والأداء اتسحن بعد نزوله بدل عبد الله السعيد، كيروش بيعاندنا وخلاص".

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وزاد: "عبد الله السعيد كان أحسن لاعيب في مصر، لكن دلوقتي خلاص لازم يريح شوية، ولكن العيب مش عليه العيب على كيروش اللي متمسك بي”.

تريزيجيه: هدف منتخب مصر الفوز بكأس أمم أفريقيا

تحدث محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر، عقب فوز الفراعنة على السودان بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية على قناة “بي إن سبورتس”: " منتخب السودان فريق كبير وقدم مباراة قوية وقدمنا له كل الأحترام، وهدفنا أننا نرجع مصر بالبطولة، ونفوز بيها".

وأكمل:"بنمشي خطوة بخطوة والاداء بيتحسن مع مرور المباريات، والماتشات الجاية هنقدم كورة أفضل ونستطيع أن نفوز بالبطولة ونفرح الشعب المصري”.

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وبدأ منتخب مصر اللقاء بهجوم كبير على مرمى السودان، الذي كان مرتبك في أول دقائق اللقاء.

وأضاع منتخب مصر أكثر من فرصة خطيرة، عن طريق مصطفى محمد وعمر مرموش في ظل تألق الحارس محمد مصطفى، الذي بدأ المباراة على حساب علي أبو عشرين .

ونجح محمد عبد المنعم في التسجيل في الدقيقة 35 من رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد.

ومع بداية الشوط الثاني ظل منتخب مصر مسيطر على المباراة، وحاولوا أن يسجلوا الهدف الثاني، ولكن تألق الحارس علي أبو عشرين الذي دخل بدلاً من محمد مصطفى الذي خرج للإصابة.

وتراجع أداء الفراعنة من بعد منتصف الشوط الثاني، وحاول منتخب السودان أن يعادل النتيجة واهدر فرصة خيرة في الدقيقة 74 مصطفى غربال، وينجح منتخب مصر في الأخير بالفوز بالمباراة وينجح في التاهل لدور الـ16.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف نيجيريا متصدرة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسعة نقاط، وودع المنتخب السوداني البطولة بشكل رسمي بجانب غينيا بيساو بحصدهم نقطة وحيده.