خالد أبو الوفا بعد اختياره عضوا بلجنة القيم بالشيوخ: أدعو الله أن أكون عند حسن ظن الجميع

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دوت الخليج

اختيار النائب خالد أبو الوفا عضو بلجنة القيم بالشيوخ

وأضاف أبو الوفا فى الطلب المقدم منه، "اتقدم بكل تقدير وامتنان أتقدم بالشكر لمعالى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والسيد المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول والنائبة فيبي فوزي الوكيل الثاني ، ولكافة السادة الزملاء الأفاضل أعضاء المجلس الموقر على اختيارهم لي عضوا فى التشكيل الجديد لـ "لجنة القيم" بمجلس الشيوخ، داعيا المولي عز وجل أن اكون عند حسن ظن الجميع ، مع عميق الاعتزاز والوفاء لحزب "مستقبل وطن" ولقيادته الوطنية الواعدة، ومساعيه الدؤوبة لمستقبل الدولة المصرية وشعبها".

الجدير بالذكر أن لجنة القيم تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو اللائحة الداخلية.

بالشيوخ

وتضم لجنة القيم للمجلس 14 عضواً برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

هذا ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول، وذلك بحسب المادة 30 من لائحة مجلس الشيوخ حيث تنص على أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى ، بناءً على ترشيح اللجنة العامة ، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، وعضوية أربعة عشر عضوًا ، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب الحائز على أكثرية مقاعد المجلس .

واجتمت اللجنة العامة صباح الاثنين، حيث توافق على ترشيح لجنة القيم برئاسة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، وهو المستشار عبدالله عصر، حيث من المنتظر أن تجتمع اللجنة فى وقت لاحق وتنتخب فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها ، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها وفيـما عدا ما ورد فى شـأنه نص خاص ، تصـدر قـرارات اللجـنـة بأغلبية الحاضرين .

وجاء التشكيل عبد الله أمين عصر (رئيساً)( مستقل ) والعضوية محمد فهمي محمد صالح(شعب جمهوري)هارون ابو سحلی( مستقل )سهير عبد السلام( مستقبل وطن )اشرف ممدوح عبدالونيس شعبان(مستقبل وطن)احمد صبيح محمد خشانة(مستقبل وطن)خالد ابوالوفا محمد محمد(مصر الحديثة)وليد احمد عبدالرحمن أبوبكر" وليد هويدي(مستقبل وطن)محمد السعيد محمد عريبي(مستقبل وطن)خالد محمد عبدالمنعم قنديل(الوفد الجديد)فرج موسى على زاهر( مستقل )محمد أحمد حسن على الرشيدي(شعب جمهوري)محمد يحيي حسين عزمي(الحركة الوطنية)محمد وجيه عبدالله خالد( مستقبل وطن )جريس حنا(المصري الديمقراطي)

مــادة (٣١) تنص على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخـلاقية أو الاجتماعية ، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى ، أو الإخلال بواجبات العضوية ، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة .

مــادة (٣٢) :يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك بعد سماع أقواله .مــادة (٣٣) :تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.