/673661/عمرو-عزت-المسارح-لها-دور-مستنير-في-مواجهة-الإرهاب-الفكري-والجمهورية-الجديدة-في-حاجه-لتطويرهم

قال النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تقدم باقتراح برغبة بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة فى مواجهة الإرهاب الفكري، موضحا أم أن الارهاب الفكري سيظل محل نقاش لمواجهة من أجل القاضء عليه.

دوت الخليج

وتابع عزت خلال لقاءه عبر برنامج السلطة التشريعية المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن اجتماع لجنة الثقافة بالشيوخ ، حضره المخرج خالد جلال، مشيدا باداءه الرائع خلال منتدى شباب العالم وهو وكتيبته العباقرة، لانه ركز على الهوية المصرية ومحاربة الإرهاب.

عمرو عزت: المسرح هو أبو الفنون

وأكمل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان المسرح هو أبو الفنون وأداة تستخدم للحفاظ على القيم الوطنية والمجتمعية، منوها أن المسرح المصري منذ إنشائه يعمل على مواجهة الفكر المتطرف والهدام، الذي يعد فى مرتبة أخطر وأشد من التطرف المسلح من خلال ندواته وأعماله.

مواجهة الارهاب الفكري

ولفت النائب عمرو عزت إلى عدد من الاعمال التي استهدفت مواجهة الارهاب الفكري مثل عمل الكاتب محمد السلماوي فى الزهرة والجنزير، وصرخة الحلاج للكاتب صلاح عبد الصبور، التي عرضت على المسرح القومي التابع لوزارة الثقافة.

ونوه عزت أن تركيزنا على المسرح بشكل مباشر، جاء لما له من تاريخ مستنير في مواجهة الارهاب الفكري، منوها أنه بعد سقوط الجماعة الإرهابية، عملت الدراما المصرية بتسخير كل ادواتها لمواجهة الإرهاب الفكري والمسلح.

مؤامرات لهدم الجمهورية الجديدة

ونوه أن الدولة المصرية يحاك ضدها العديد من المؤامرات لهدم الجمهورية الجديدة، حيث انها تحتاج لتنمية ثقافية وسياسية من اجل مواكبة دول العالم ، موضحا أنه في 2013 حكمتنا جماعة ارهابية مسلحة، حيث انها عصابة مسلحة حكمت المصريين، ولم يعبروا عن الاسلام واخذوه لخدمة مصالحم.

وتابع:" ربنا انعم علينا بثورة يوليو المجيدة، حيث ان المصريين رفضو حكم الجماعة المسلحة ذات الافكار التي لا تتناسب مع المجتمع، ثم بعد ذلك الدراما المصرية سخرت جهودها لمواجهة الارهاب المتطرف".

نحن في حاجة ماسة لاستعادة المسرح المصري

وأكمل:" نحن في حاجة ماسة لاستعادة المسرح المصري لقوته ورشاقته، حيث ان وزيرة الثقافة قالت ان الوزارة طورت ما يقرب من 19 مسرع عالمي، يتم استقبل فيها وفود عالمية، وهو ما يبشر أن الدولة المصرية بحاجة إلى العودة برشاقتها وأن تنشأ تراثا جديد لمحاربة الارهاب الفكري.

توصيات هامة

ونوه عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة الثقافة الاعلام أصدرت توصيات في نهاية الاجتماع حيث أوصت اللجنه بضرورة تفعيل العديد من المسارح في المحافظات والقري واعادة تفعيل مسارح الجامعات والمسارح المتنقلة لتكون اداة رئيسية من ادوات القوي الناعمة في نشر التوعية وتثقيف المجتمع للتحديات والمخاطر التي تواجهه. ولفت أيضا عضو التنسيقية النائب عمرو عزت أنه تم توقيع بروتكول لاستخدام مسارح الجامعة لمحاربة الارهاب الفكري، كما انه سيتم عقد بروتكول مع وزارة الشباب لاستغلال مراكز الشباب الذي يوجد بها مسارح.