/673662/مختار-مختار-محمد-صلاح-يشارك-مع-مصر-بقلب-تاني-غير-بتاع-ليفربول

أكد مختار مختار، مدرب الأهلي السابق، أن محمد صلاح يشارك مع منتخب مصر بقلب تاني غير قلب ليفربول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات عبر الماتش "محمد صلاح يفتقد التوفيق لأن طريقة اللعب مع المنتخب عكس ليفربول ومفيش تركيز من اللاعب في البطولة حتى الأن".

وتابع" سرعة محمد صلاح غير موجودة مع منتخب مصر ولا أعرف ما الأسباب والأهم التركيز في المباريات الهامة القادمة".

وواصل "محمد صلاح بيلعب بروح عالية وبيغل في الملعب ولكنه ينقصة التوفيق ومش بيلعب بالشوكة والسكينة زي لاعيبة تانية ومعروفة".

واختتم" اللعب في الدوري الانجليزي مختلف عن بطولة أفريقيا مع منتخب مصر واتخاذ سرعة القرار كبير بين الجانبين".

تريزيجيه: هدف منتخب مصر الفوز بكأس أمم أفريقيا

تحدث محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر، عقب فوز الفراعنة على السودان بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية على قناة “بي إن سبورتس”: " منتخب السودان فريق كبير وقدم مباراة قوية وقدمنا له كل الأحترام، وهدفنا أننا نرجع مصر بالبطولة، ونفوز بيها".

وأكمل:"بنمشي خطوة بخطوة والاداء بيتحسن مع مرور المباريات، والماتشات الجاية هنقدم كورة أفضل ونستطيع أن نفوز بالبطولة ونفرح الشعب المصري”.

كأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر يفوز على السودان بهدف نطيف ويتأهل لدور الـ16

وبدأ منتخب مصر اللقاء بهجوم كبير على مرمى السودان، الذي كان مرتبك في أول دقائق اللقاء.

وأضاع منتخب مصر أكثر من فرصة خطيرة، عن طريق مصطفى محمد وعمر مرموش في ظل تألق الحارس محمد مصطفى، الذي بدأ المباراة على حساب علي أبو عشرين .

ونجح محمد عبد المنعم في التسجيل في الدقيقة 35 من رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد.

ومع بداية الشوط الثاني ظل منتخب مصر مسيطر على المباراة، وحاولوا أن يسجلوا الهدف الثاني، ولكن تألق الحارس علي أبو عشرين الذي دخل بدلاً من محمد مصطفى الذي خرج للإصابة.

وتراجع أداء الفراعنة من بعد منتصف الشوط الثاني، وحاول منتخب السودان أن يعادل النتيجة واهدر فرصة خيرة في الدقيقة 74 مصطفى غربال، وينجح منتخب مصر في الأخير بالفوز بالمباراة وينجح في التاهل لدور الـ16.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف نيجيريا متصدرة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسعة نقاط، وودع المنتخب السوداني البطولة بشكل رسمي بجانب غينيا بيساو بحصدهم نقطة وحيده.