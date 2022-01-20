/673663/النائب محمد-عطالله-اسماعيل-يعرب-عن-تمنيه-بالشفاء-العاجل-لوزير-الرياضة
أعرب النائب محمد عطالله اسماعيل عضو مجلس الشيوخ، عن تمنيه بالشفاء العاجل للدكتور اشرف صبحى بعد اصابته بفيروس كرورونا.
دوت الخليج
هذا وأظهرت المسحة الطبية، للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي جعله لا يتوجه إلى الكاميرون لموأزرة المنتخب الوطني .
النائب محمد عطالله اسماعيل يعرب عن تمنيه بالشفاء العاجل لوزير الرياضة
كان من مقرر أن يتوجه وزير الشباب والرياضة، إلى العاصمة الكاميرونية «ياوندي» أمس الأربعاء؛ لحضور مباراة المنتخب المصرى أمام نظيره السودانى ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون.
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