«المهمة» أغنية جديدة للشرطة المصرية فى عيدها الـ70

جدة - نرمين السيد - "المهمة" من أداء مؤمن خليل وكلمات عبدالحميد الحباك، وألحان سامح صلاح وتوزيع أسامة سامى، وجددت الوزارة شعار صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تحتفل بالذكرى الـ70 لملحمة عظيمة وهى ملحمة الإسماعلية، وتحرص الوزارة بمديرياتها على مستوى الجمهورية، على مشاركة احتفالها مع المواطنين بالعديد من المظاهر ومنح الهدايا للمواطنين.

وتنظم وزارة الداخلية كل عام احتفالات لكل أسر المصابين والشهداء من رجال الشرطة وتكريم أبناء الشهداء لبث الفرحة فى نفوسهم، حيث يخلد متحف الشرطة بالإسماعيلية، بطولات وتضحيات رجال الشرطة عبر العصور، لتقديمها للأجيال المتعاقبة من حماة الوطن، والساهرين على أمنه، للاقتداء بها فى قادم الأيام ومستقبل التحديات.

وتحتفل وزارة الداخلية كل عام فى يوم 25 يناير بالعيد القومى لها وذلك تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة فى ملحمة الإسماعلية عام 1925 والتى تعد من المعارك العظيمة التى خاضها رجال الشرطة والذين أثبتوا بسالتهم وضحوا بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن.