بيان كورونا اليوم.. الصحة تعلن حصيلة الإصابات والوفيات فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن خروج 1599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 337627 حتى اليوم.

وقال، إنه أنه تم تسجيل 1379 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لـ فيروس كورونا ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 33 حالة جديدة.

بيان كورونا اليوم

وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد، حتى أمس الأربعاء، هو 403990 من ضمنهم 337627 حالة تم شفاؤها، و22238 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت وزارة الصحة عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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