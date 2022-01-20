الإصابات تتزايد.. الصحة: تسجيل 1379 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 33 حالة وفاة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 337627 حتى اليوم.

دوت الخليج

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1379 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 33 حالة جديدة.

الصحة: تسجيل 1379 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 33 حالة وفاة

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 403990 من ضمنهم 337627 حالة تم شفاؤها، و 22238 حالة وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 337627 وخروجهم من المستشفيات

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أنه يوجد عدم اهتمام ورؤية خاطئة حول طريقة الاصابات بفيروس كورونا، منوها إلى توفر اللقاح بكافة انحاء محافظات الجمهورية قائلا:" محتاجين ابه اكتر من كده عشان الناس تروح".

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء دي أم سي تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية دي إم سي ، انه بعد شهر يناير زادت نسبة الاصابة، وبالتالي يجب العمل على الأليات التي تمنع الزيادة، منوها أنه يجب الاسراع في أخذ اللقاح، والالتزام بالكمامات، والالتزام بعمل ألية واضحة لتقليل الأعداد، إضافة إلى رفع الوعي كما وجه الرئيس السيسي.

حسام عبد الغفار لغير الملقحين:«وفرنا كل حاجة نعمل أيه اكتر من كده عشان تأخذوا اللقاح»

قال الدكتور حسام عبد الغفار أن الارقام المعلنة حول إصابات كورونا، لا تمثل الاعداد الموجوده الفعلية بالمجتمع، وبالتالي توجد زيادة في معدلات الاصابة بسبب انتشار متحور أوميكرون، منوها أن موجة الفيورس الرابعة بدأت منذ شهرين.

الصحة: منع غير الملقحين من دخول المقرات الحكومية

وتابع ان مجلس الوزراء اليوم ذكر المواطنين بالقرارت والغرامات التي تم اتخاذهامن قبل التمثلة في منع دخول الغير ملقحين، لمقراتهم الحكومية، مطالبا بضرورة وضع هذه القرارات على ارض الواقع بشكل أكثر تدقيق وحزم.

ونوه عبد الغفار أن أوميكرون يؤثر بشكل كبير على غير الملقحين، حيث أنهم يكونوا اقرب إلى الدخول إلى المستشفى والحاجة إلى معاملة خاصة والاحتياج إلى أجهزة تنفس خاصة.