/673670/هند-مختار-موافقة-الحكومة-على-قانون-العمل-الأهلي-يأتي-في-اطار-الاهتمام-بمؤسسات-المجتمع-المدني

تحدثت هند مختار مدير تحرير اليوم السابع تتحدث عن اجتماع مجلس الوزراء، موضحة أنه شهد أخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على المستويين المحلى والعالمى، إلى جانب الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة للفيروس، حيث تم الحديث عن منع غيرالملقحين الدخول لمقارهم الحكومية، وذلك بعد توفير الجرعات بشكل كبير.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج خبر اليوم المذاع على فضائية أون موضحة ان الاجتماع شهد مناقشة اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية فاكسيرا وشركة سينوفاك بيوتيك، لإنشاء مجمع تبريد لوجيستي مميكن بالكامل داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر لحفظ اللقاحات والطعوم والمواد الخام، مؤكدة قدرته على استيعاب 156 جرعة والمواد الخام الموجودة للقاحات.

هند مختار موافقة الحكومة على قانون العمل الأهلي يأتي في اطار الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني

وتابعت انه تم الدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى ان وزيرة الصناعه أعلنت عن طرح 6 مجمعات بأربع محافظات.

قانون ممارسة العمل الاهلي

ونوهت أن مجلس الوزارء وافق على قانون ممارسة العمل الاهلي والذي يأتي في اطار اهتمام الدولة بمؤسسات المجتمع المدني واعلان 2022 عام له.

كما أشارت إلى القرار الهام الذي تم اتخاذه بشأن تحويل محطة الزهراء للخيول لهيئة عامة تتبع وزارة الزراعة للحفاظ على سلالات الخيول.

رئيس الوزراء يشدد: لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملقحين

تجدر الإشارة إلى انه خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على المستويين المحلى والعالمى، إلى جانب الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة للفيروس.

وشدد مدبولى على أنه لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملقحين، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات، مشيرا إلى أن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات، وهناك ملايين الجرعات تملكها الدولة حاليا.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان فى مستهل التقرير إلى الموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستوى المحلى، موضحاً نسب ومعدلات التغير فى الاصابات بالفيروس، والتى سجلت ارتفاعا ملحوظا مؤخراً على مستوى محافظات الجمهورية، متناولاً الموقف الحالى لحركة الاشغال لمستشفيات الفرز والعزل المخصصة لتقديم الخدمات للحالات المصابة بالفيروس، من خلال العزل الصحى أو العلاجى لها.