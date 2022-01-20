سناء يونس لُقبت بعانس رغم زواجها من فنان مشهور.. فما القصة؟

/673664/سناء-يونس-لقبت-بعانس-رغم-زواجها-من-فنان-مشهور-فما-القصة

صاحبة شخصية متميزة وأداء فريد، كان سبب لدخولها قلوب المصريين، كوميديانة من الدرجة الأولى وأحد أيقونات الفن، كغيرها من باقي نجوم الفن لم تصفو الحياة لها، هي الفنانة الراحلة سناء يونس التي لقبها الجمهور بعانس السينما المصرية رغم زواجها، فما القصة؟

ويرصد دوت الخليج في هذا الصدد السر وراء تلقيب الفنانة سناء يونس بعانس السينما المصرية رغم زواجها.

سناء يونس تتزوج محمود المليجي سرًا لمدة 20 عامًا

تزوجت سناء يونس الفنان الكبير محمود المليجي سرًا لفترة طويلة امتدت لـحوالي 20 عاماً.

محمود المليجي وسناء يونس يتكتمان على خبر زواجهما بسبب الزوجة الأولى

بدأت القصة عندما تعرفت سناء يونس على المليجي أثناء تصوير مسلسل «ظلال السنين»، وتطورت هذه العلاقة فتزوجا أثناء عرض مسرحيتها «عيب يا أنسة»، واتفق الثنائي على الاحتفاظ بسر زواجهما حرصًا من المليجي على مراعاة مشاعر زوجته الأولى.

سناء يونس تحتفظ بسر زواجها رغم وفاة محمود المليجي

و حرصت سناء على كتمان سر زواجها بالمليجي رغم وفاته، رغبًة منها في الاستمرار على مراعاة مشاعر زوجته الأولى علوية جميل كما كان يفضل الأخير.

الإفصاح عن زواج سناء يونس من محمود المليجي بشكل غير رسمي

وبعد سنوات من الحفاظ على ذلك السر، تم إعلان الخبر بشكل غير رسمى بعد وفاة علوية جميل زوجة الفنان محمود مليجي الأولى، وهو الأمر الذي جعل جمهور سناء يونس يلقبها بعانس السينما المصرية، نظرًا للتكتم على خبر زواجها لمدة طويلة.

مسيرة سناء يونس الفنية

وُلدت سناء يونس في 3 مارس عام 1942، في الزقازيق محافظة الشرقية، وبدأت انطلاقتها بعالم الفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية.

عملت سناء يونس في فرق المسرح الحر، وبدأت مشوارها الفني مع الفنان فؤاد المهندس في مسرحيات «سك على بناتك»، و«هالة حبيبتي»، و«الأرنب الأسود» وحققت نجاح كبير.

تجاوزت أعمالها الـ 40 فيلمًا، أبرزها حمام الملاطيلي، عام 1973، و«جنون الشباب» عام 1980، وإضراب الشحاتين»، و«أوعى وشك»، و«جواز بقرار جمهوري».

وفاة سناء يونس بسبب التهاب الكبد الوبائي

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل «أذكى غبي في العالم»، بطولة الفنان سعيد صالح في عام 2006، وتوفيت في نفس العام عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد صراع مع مرض التهاب الكبد الوبائي.