غسالة كهربائية تنهي حياة طالبة في سوهاج

بدأت الواقعه عندما تلقى اللواء محمد شرباش – مساعد وزير الداخلية – مدير امن سوهاج اخطارا من العميد وائل منصور – مأمور مركز شرطة طما بدخول طالبة لمستشفى طما المركزي جثة هامدة ادعاء صعق كهرباء.

انتل على الفور الرائد احمد تعيبل – رئيس مباحث مركز طما شمال سوهاج، والفريق المعاون لة وتبين دخول المدعوة فاطمة ف ع – 17 عام – طالبة بالصف الثاثل الاعدادي، لمستشفى طما جثة هامدة.

وبسؤال والدها المدعو فرغبى ع – 64 عم – بالمعاش، أكد ان نجلتة اثناء قيامها بغسل الملابس في غسالة عادية لامست يدها سلك كهرباء غير معزول مما ادى الى صعقها ووفاتها في الحال، ونفى الشبهة الجنائية بالحادث.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة افاد بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

العثور على جثة شاب في سوهاج

على جانب أخر عثر الاهالي بمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج على، جثة شاب فى اواخر عقدة الثالث من العمر، ملقاة فى داخل المنزل فى الطابق الاول من المنزل، وتم نقل الجثمان الى مستشفى دار السلام المركزي.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد محمد سمير، مأمور مركز شرطة دار السلام بالعثور على جثة شاب فى منزلة بدائرة المركز.

انتقل على الفور المقدم المزمل نافع، رئيس مباحث شرطة مركز دار السلام، والفريق المعاون له وتبين العثور على جثة شاب يدعى م ض س يبلغ من العمر 29 عام، يقطن بناحية مركز دار السلام، جثة مسجاه داخل المنزل بإحدى طرقاته فى الدور الاول، وبجوارها حبل يتدلى من سقف نلك الطرقة، وعثر على الجثة بكامل ملابسها، وحول الرقبة سحجات في الرقبة.

وبمناقشة والدة المدعو ض م ، البالغ من العمر 52 عام، يعمل فى تجارة الحبوب، والغلال، أكد ان نجلة يعانى من حالة نفسية مما دفعه للانتحار، ولم يتهم احد فى ذلك وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.