/673666/حصاد-مباريات-أمس-من-كأس-أمم-أفريقيا-مصر-تتأهل-للدور-القادم

اُقيمت أمس مبارتين بالمجموعة الرابعة، ضمن لقائات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان اللقائين في نفس التوقيت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، بين منتخب مصر أمام السودان، ونيجيريا ضد غينيا بيساو.

كأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر يفوز على السودان بهدف نطيف ويتأهل لدور الـ16

وبدأ منتخب مصر اللقاء بهجوم كبير على مرمى السودان، الذي كان مرتبك في أول دقائق اللقاء.

وأضاع منتخب مصر أكثر من فرصة خطيرة، عن طريق مصطفى محمد وعمر مرموش في ظل تألق الحارس محمد مصطفى، الذي بدأ المباراة على حساب علي أبو عشرين .

ونجح محمد عبد المنعم في التسجيل في الدقيقة 35 من رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد.

ومع بداية الشوط الثاني ظل منتخب مصر مسيطر على المباراة، وحاولوا أن يسجلوا الهدف الثاني، ولكن تألق الحارس علي أبو عشرين الذي دخل بدلاً من محمد مصطفى الذي خرج للإصابة.

وتراجع أداء الفراعنة من بعد منتصف الشوط الثاني، وحاول منتخب السودان أن يعادل النتيجة واهدر فرصة خيرة في الدقيقة 74 مصطفى غربال، وينجح منتخب مصر في الأخير بالفوز بالمباراة وينجح في التاهل لدور الـ16.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف نيجيريا متصدرة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسعة نقاط، وودع المنتخب السوداني البطولة بشكل رسمي بجانب غينيا بيساو بحصدهم نقطة وحيده.

نيجيريا تقسو على غينيا بيساو بثنائية نظيفة في كأس أمم إفريقيا 2021

انتهت أحداث مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الأول، في لقاء جمع بين المنتخبين، في ثالث وختام المجموعة الرابعة، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

نجح منتخب نيجيريا في تسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق صادق عمر، من خلال كيليتشي إيهيناتشو أرسل تميرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها عمر صادق بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني.

وأكد المنتخب النيجيري بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء، عن طريق ويليان تروست، من خلال خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يمين الحارس.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب النيجيري المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط، ويحجز مقعد له في دور ثمن النهائي من البطولة