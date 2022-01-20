انضمامًا للفنانين المصابين بالفيروس.. منال عبد اللطيف إيجابي كورونا

/673667/انضماما-للفنانين-المصابين-بالفيروس-منال-عبد-اللطيف-إيجابي-كورونا
انتشرت خلال تلك الفترة العديد من الأخبار عن إصابة الفنانين بفيروس كورونا المنتشر بشكل كبير، كما أُصيب البعض الآخر بفيروس أوميكرون المتحور الجديد، وانضمت إلى سلسلة المصابين بفيروس كورونا الفنانة منال عبد اللطيف.
ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل إعلان الفنانة منال عبد اللطيف بفيروس كورونا وذلك خلال السطور القادمة.
الفنانة منال عبد اللطيف إيجابي كورونا
أعلنت الفنانة منال عبد اللطيف عبر صفحتها الرسمية على تطبيق فيسبوك عن إصابتها بفيروس كورونا قائلة:”قدر الله وماشاء فعل إيجابي كورونا الحمدلله دعواتكم”.
معلومات عن الفنانة منال عبد اللطيف
هي ممثلة مصرية ولدت في 28 مايو عام 1982، وهي تبلغ من العمر 39 سنة،و هي أم لبنتين هما نور وفرح، تعتبر واحدة من أحب الوجوه إلى الجمهور المصري، كانت موهبة حقيقية تمكنت من إثبات قوتها من خلال الوقوف أمام عظماء الفن أمثال سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والفنان الراحل محمود ياسين ونجم الكوميديا سمير غانم، منذ أن كانت طفلة تمكنت من لفت الأنظار إليها وكانت تشارك في عدد كبير من برامج الأطفال وكان عمرها لم يتجاوز الست سنوات، بدأت منال عبد اللطيف التمثيل عندما كانت في سن صغير عبر برامج الأطفال، وحصلت على ليسانس الحقوق في جامعة عين شمس واستمرت بالعمل الفني حتى اعتزالها بعام 2012 وارتدت الحجاب، بعدما قدّمت دورها بمسلسل كيد النسا 2، ولها العديد من الأعمال الفنية بين أفلام ومسلسلات.
أعمال منال عبد اللطيف الفنية
مسلسلات منها:”كيد النسا (ج1، 2):2011، 2012، بيت العيلة (ج2):2010-ضيف شرف، طوق نجاة:2010-سمية، فستان فرح:2009، يوميات ونيس (ج6، 7):2009، 2010-حسنية، الهروب من الغرب:2009-سندس،مسك الليل:2008، قمر:2008، بنات في الثلاثين:2008، وعادت القلوب:2008، أغلى الناس:2008، بلاغ للرأي العام:2007”. كما قامت بتقديم أفلام منها:”ولا في النيّة أبقى: 1999- سلوى، حنحب ونقب: 1997- ندى، استقالة ضابط شرطة:1997، بلاغ للرأي العام: 1990- سحر، الأغبياء، الثلاثة: 1990- أمل أحمد الشرقاوي، البوليس النسائي: 1988- طفلة”. والعديد من السهرات التلفزيونية منها:”سكة اللي يروح: 2004 سهرة تليفزيونية، الحب القاتل: 2004 سهرة تليفزيونية،عائلة تحت التهديد: سهرة تليفزيونية، بسيوني تحت القبة: سهرة تليفزيونية، الرنين والصدى: سهرة تليفزيونية، الشكل والمضمون: سهرة تليفزيونية”.
بالإضافة للعديد من المسرحيان المميزة منها:”جدو عبده راح مكتبته: 1988- طفلة فوازير، أخويا هايص وأنا لايص :1992-طفلة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انضمامًا للفنانين المصابين بالفيروس.. منال عبد اللطيف إيجابي كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.