انضمامًا للفنانين المصابين بالفيروس.. منال عبد اللطيف إيجابي كورونا

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ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل إعلان الفنانة منال عبد اللطيف بفيروس كورونا وذلك خلال السطور القادمة.

الفنانة منال عبد اللطيف إيجابي كورونا

أعلنت الفنانة منال عبد اللطيف عبر صفحتها الرسمية على تطبيق فيسبوك عن إصابتها بفيروس كورونا قائلة:”قدر الله وماشاء فعل إيجابي كورونا الحمدلله دعواتكم”.

معلومات عن الفنانة منال عبد اللطيف

هي ممثلة مصرية ولدت في 28 مايو عام 1982، وهي تبلغ من العمر 39 سنة،و هي أم لبنتين هما نور وفرح، تعتبر واحدة من أحب الوجوه إلى الجمهور المصري، كانت موهبة حقيقية تمكنت من إثبات قوتها من خلال الوقوف أمام عظماء الفن أمثال سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والفنان الراحل محمود ياسين ونجم الكوميديا سمير غانم، منذ أن كانت طفلة تمكنت من لفت الأنظار إليها وكانت تشارك في عدد كبير من برامج الأطفال وكان عمرها لم يتجاوز الست سنوات، بدأت منال عبد اللطيف التمثيل عندما كانت في سن صغير عبر برامج الأطفال، وحصلت على ليسانس الحقوق في جامعة عين شمس واستمرت بالعمل الفني حتى اعتزالها بعام 2012 وارتدت الحجاب، بعدما قدّمت دورها بمسلسل كيد النسا 2، ولها العديد من الأعمال الفنية بين أفلام ومسلسلات.

أعمال منال عبد اللطيف الفنية

مسلسلات منها:”كيد النسا (ج1، 2):2011، 2012، بيت العيلة (ج2):2010-ضيف شرف، طوق نجاة:2010-سمية، فستان فرح:2009، يوميات ونيس (ج6، 7):2009، 2010-حسنية، الهروب من الغرب:2009-سندس،مسك الليل:2008، قمر:2008، بنات في الثلاثين:2008، وعادت القلوب:2008، أغلى الناس:2008، بلاغ للرأي العام:2007”. كما قامت بتقديم أفلام منها:”ولا في النيّة أبقى: 1999- سلوى، حنحب ونقب: 1997- ندى، استقالة ضابط شرطة:1997، بلاغ للرأي العام: 1990- سحر، الأغبياء، الثلاثة: 1990- أمل أحمد الشرقاوي، البوليس النسائي: 1988- طفلة”. والعديد من السهرات التلفزيونية منها:”سكة اللي يروح: 2004 سهرة تليفزيونية، الحب القاتل: 2004 سهرة تليفزيونية،عائلة تحت التهديد: سهرة تليفزيونية، بسيوني تحت القبة: سهرة تليفزيونية، الرنين والصدى: سهرة تليفزيونية، الشكل والمضمون: سهرة تليفزيونية”.

بالإضافة للعديد من المسرحيان المميزة منها:”جدو عبده راح مكتبته: 1988- طفلة فوازير، أخويا هايص وأنا لايص :1992-طفلة”.