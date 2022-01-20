/673669/إصابة-أشرف-قاسم-أسطورة-الزمالك-بمرض-عصبي-يشبه-حالة-مؤمن-زكريا-ومرتضى-منصور-يعلن-التكفل-بعلاجه

تلقى الوسط الرياضي خبر حزين بإصابة أشرف قاسم نجم الزمالك السابق في مفصل الركبة، والتي تحتاج إلى تغيير خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان هذه البداية خلال الأيام الماضية بإعلان إصابة أشرف قاسم أسطورة الزمالك في الركبة والحاجة الضرورية لتغيير مفصل الركبة في أسرع وقت.

وسرعان ما حدثت تغييرات عديدة في هذا الأمر وتبين أن أشرف قاسم قد تعرض لمرض عصبي في قدمية والذي يشبه حالة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، والذي سافر إلى الخارج حاليا من أجل تلقي العلاج.

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التكفل بعلاج أشرف قاسم أسطورة نادي الزمالك وتقرر سفرة إلى الخارج من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مرتضى منصور أن نادي الزمالك يدعم أولادة وسيقف بجوار أشرف قاسم حتى يعود كما كان من قبل.

وتحدث أشرف قاسم أيضا منذ قليل خلال تصريحات تليفزيونية وأكد أنه يعاني من مرض عصبي في قدمية والذي يشبه حالة لاعب الأهلي مؤمن زكريا.

وتابع قاسم “لم أكن أنوي الحديث على هذا المرض خلال وسائل الإعلام حتى لا يعتقد أحد أنني أتاجر بمرضي”.

الحزم السعودي: لن نضم مصطفى فتحي لعدم تعاون الزمالك معنا

تحدث سلمان المالك رئيس نادي الحزم السعودي، حول تفاوض فريقه لضم مصطفى فتحي من الزمالك، خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

وقال سلمان المالك في تصريحات صحفية: " لن نضم مصطفى فتحي من الزمالك، لعدم إيجاد مرونه أو جدية من الفريق الأبيض حول التفاوض لضم اللاعب، وأغلقنا جميع المفاوضات نجو ضمه، وحسمنا جميع صفقتنا الشوية بالفعل".

إصابة أشرف قاسم

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور أعلن عن بيع مصطفى فتحي لنادي التعاون ، قبل أن يخرج مسئولوا الفريق السعودي ويعلنوا أن الصفقة في طريقها للإلغاء.

إستياء التعاون بسبب مرتضى منصور

ويأتي سبب الإلغاء كما أعلن مسئولوا التعاون هو وضع بنود وشروط من الزمالك في عقد اللاعب بجانب إعلان مرتضى منصور للصفقة بطريقه مهينه لهم كما أشاروا.

ووضع الزمالك بند في عقد بيع مصطفى فتحي للتعاون بأنه إذا رحل عن الفريق السعودي لا يحق له اللعب لأي فريق مصري غير الزمالك.

تحدث الإعلامي السعودي محمد الدهش، حول صفقة مصطفى فتحي من الزمالك إلى التعاون، مقابل مليون دولار.

وأشارخلال برنامج “أكشن مع وليد” أن هناك مصادر من نادي التعاون أكدت أن الفريق في طريقة لإلغاء التعاقد مع مصطفى فتحي من الزمالك، وذلك بسبب الإعلان والشروط التي وضعها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

مؤكداً أن مسئولوا التعاون في حالة إستياء من طريقة إعلان رحيل اللاعب عن الزمالك وانتقاله لهم.

وكان وضع الزمالك بند في عقد الإنتقال بأنه لا ينتقل لفريق مصري أخر غير الزمالك، في حالة عودة اللاعب للدوري المصري مرة أخرى.