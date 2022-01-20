الصحة تكشف عن إجراء عاجل من الدولة لـ مواجهة زيادة إصابات كورونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن إجراء الدولة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا لتقليل أعداد الإصابات التى زادت خلال الأيام الجارية.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC الفضائية.

وأكد عبد الغفار إلى أن التوجيه الرئاسى يكمن فى تقليل الكثافات فى الجامعات والمصالح الحكومية وغيرها، لتقليل الزحام بسبب كورونا، نتيجة أن الازدحام هو الوسيلة الأكثر شيوعا لنقل العدوى بين الناس.

وشدد متحدث الصحة على أن التباعد الاجتماعى يقلل أعداد الإصابات بشكل كبير داخل الدولة، متابعا: "الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الطريق الأفضل للوقاية من فيروس كورونا".

واستطرد: "نسعى لتقليل الزحام فى الأماكن العامة وليس التحول إلى الدراسة أون لاين، ونحن حاليا فى مرحلة التنفيذ الرئاسى لتقليل الازدحام داخل مؤسسات الدولة".