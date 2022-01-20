قرار عاجل من إعلام القاهرة بشأن امتحانات منتصف العام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، قرار عاجلا بشأن استكمال امتحانت منتصف العام لطلاب الكلية، بيبب زيادة الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، المذاع على قناة cbc الفضائية، مساء أمس الأربعاء.

كلية الإعلام جامعة القاهرة

وقالت عميد كلية الإعلام، جامعهة القاهرة، إن إدارة الكلية تتابع موقف الإصابات بـ كورونا، مضيفة: "عملنا على متابعة حالات الإصابة بين الطلاب، ووضعنا شرطا قبل دخول الامتحان، وهو إذا كان هناك اشتباه للإصابة بـ فيروس كورونا يتم تحديد موعد آخر للامتحان".

وأعلنت أن إدارة كلية الإعلام جامعة القاهرة قررت استكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بطريقة "الأون لاين"، بسبب زيادة الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد، متابعة: "لدينا وحدة للتعليم الإلكترونى والخدمات الطلابية، والتى ساهمت فى نجاح الإمتحانات العام الماضى بطريقة "الأونلاين".