الإفتاء توجه نصيحتين للمواطنين بشأن الموجة الباردة (صور)

جدة - نرمين السيد - ونصحت دار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" المواطنين بأن من كان له جار فقير يعانى من شدة البرد ولا يجد ما يدفئ به نفسه، فعليه أن يعطيه مما أعطاه الله، حتى يكون هذا العمل ذخرا يوم القيامة.

وقالت الإفتاء: "من كان له جار فقير فليطمئن عليه ويساعده.. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃنزل ﺩﻑﺀ ﺭﺣﻤﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ لا‌ ﻣﺄﻭﻯ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﺸﺘﺎء".

وعلى صعيد آخر، نصحت دار الإفتاء عموم المسلمين بالصيام فى هذه الأيام لمن استطاع إليه سبيلا، لافتة إلى أن الصيام فى هذه الأأيام الباردة لا مشقة فيه، ويجلب الأجر الجزيل.

وقال الإفتاء: "اغتنموا الصيام فى هذه الأيام، ففيه ثواب بلا مشقة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِى الشِّتَاءِ" رواه الإمام الترمذى.

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الليلة شديدة البرودة، حيث تنخفض درجة الحرارة على كافة الأنحاء، حيث أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة 8 درجات وعلى كاترين 0 درجة وشمال الصعيد 3 درجات وجنوب الصعيد 5 درجات.

ولفتت فى بيانها إلى أن ذلك بسبب تأثير كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا تسيطر على المنطقة بأكملها، مشيرة إلى نشاط للرياح نسبيا على السواحل فتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.