“خطوات استعلامية” طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط الحصول عليه

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط الحصول عليه نقدمه إليكم من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، حيث أن الكثير من المواطنين يتساءلون عن شروط الحصول على تكافل وكرامة، حيث وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لصرف معاش تكافل وكرامة لمستحقيه، وسنعرض لكم الآن من خلال موقعنا أهم هذه الشروط التي يتمكن من خلالها المواطن التقديم على المعاش.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

هناك مجموعة من الخطوات يمكنك من خلالها الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

يقوم المستفيد من تكافل وكرامة بالدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثم قم باختيار خدمة تكافل وكرامة من بين الخدمات المتوفرة على الموقع.

ثم قم باختيار أيقونة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

بعد ذلك عليك كتابة الرقم القومي الخاص بك في المكان المخصص.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات بشكل صحيح قم بالضغط علي أيقونة استعلام، وستظهر لك علي الفور كافة التفاصيل المتعلقة بك من خلال الموقع.

شروط الحصول على تكافل وكرامة

لقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من صرف معاش تكافل وكرامة قد بلغ ما يقرب من 3.8 مليون أسرة، كما بلغت قيمة إجمالي المبلغ المستحق لصرف معاش تكافل وكرامة شهريًا ما يزيد عن مليار ونصف جنيه مصري، كما يتم صرف هذا المعاش طبقًا لمجموعة من الشروط تتمثل في كلا من: