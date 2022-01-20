تدمير أدوات العمل لرفع تقارير مزورة.. حرام أم حلال؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ضمن مبادرة "اعرف الصح": "تدمير أدوات العمل لرفع تقارير بعدم صلاحية هذه الأدوات للاستخدام هو أمر محرم شرعًا، ومُجَرم قانونًا".
وأضافت دار الإفتاء: "من المُقرر أن الموظَّف فى الشَّرَكة عامة كانت أو خاصة، إنما هو عامل بأجرة، فهو مُؤتمن على العمل الذى كُلِّف به وفُوِّض إليه، ومؤتمَن كذلك على ما تعطيه الشركة له من الأدوات والآلات التى يتم بها العمل".
اعرف الصح
وتابعت: "إهدار هذه الأدوات أو التهاون فيها خيانةٌ للأمانة التى هو مُؤتمَنٌ عليها، وقد نهى الله تعالى عن خيانة الأمانة، حيث قال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، وقال عز وجل: "إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا".
واختتمت الإفتاء: "وما يقوم به بعض أمناء المخازن فى الشركات العامة والخاصة بتدمير أدوات العمل حتى تُرْفَع تقارير بعدم صلاحية هذه الأدوات للاستخدام أمر غير جائزٍ شرعًا، وهو مُجَرَّم قانونًا".
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