الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس مائلا للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.. بينما يسود ليلا، طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. الشبورة المائية ويتوقع خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد. أماكن سقوط الأمطار اليوم وكشفت الأرصاد عن فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتى حلايب والشلاتين على فترات متقطعة. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة العظمى الصغرى القاهرة 15 08 الإسكندرية 15 08 وادى النطرون 15 08 طنطا 15 08 شبين الكوم 15 08 دمنهور 15 08 بلطيم 15 08 مطروح 15 08 السلوم 14 07 سيوة 15 04 بورسعيد 16 08 دمياط 15 08 الزقازيق 15 08 المنصورة 15 08 الإسماعيلية 15 08 السويس 15 08 العريش 16 08 رفح 16 07 رأس سدر 16 08 نخل 11 01 نويبع 16 10 طابا 14 10 كاترين 06 00 الطور 16 09 شرم الشيخ 17 12 الغردقة 17 12 مرسى علم 18 12 الفيوم 15 08 بنى سويف 15 03 المنيا 15 04 أسيوط 15 04 سوهاج 15 05 قنا 16 05 الأقصر 17 07 أسوان 18 07 إدفو 18 07 أبو سمبل 17 07 الوادى الجديد 17 02 الشلاتين 22 10 أبو رماد 21 11 حلايب 20 11

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