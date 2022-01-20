/673671/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة
تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة، ومن أبرزها مباراة ليفربول الإنجليزي ضد نظيرة أرسنال ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية
يخوض منتخب سيراليون ضد نظيرة غينيا الإستوائية في تمام الساعة 6 مساء عبر قنواتbeIN Sports HD 2 Max
يخوض منتخب كوت ديفوار مباراته ضد الجزائر في تمام الساعة 6 مساء عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max
تقام مباراة مالي ضد منتخب موريتانيا في تمام الساعة 9 مساء عبر قنواتbeIN Sports HD 2 Max
يخوض منتخب جامبيا ضد نظيرة تونس في تمام الساعة 9 مساء عبر قنواتbeIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تقام مباراة فريق أرسنال ضد نظيرة ليفربول والتي من المقرر إقاقمتها في تمام الساعة العاشرة الإربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
تقام مباراة إلتشي ضد نظيرة ريال مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يخوض فريق اتلتيك بيلباو ضد فريق برشلونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافي ضد نظيرة غرناطة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8 مساءً، عبر قنوات beIN Sports Fr 6 HD max.
مواعيد مباريات الدوري التركي
تقام مباراة فريق ألانيا سبور ضد فريق هاتاي سبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.
تقام مباراة جالاتا سراي ضد فريق قاسم باشا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.
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