/673672/موعد-مباراه-ليفربول-وارسنال-في-كأس-الرابطه-للمحترفين

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مباراته اليوم الخميس أمام نظيرة أرسنال، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمحترفين، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 45 نقطة، ويدخل لالريدز المباراة بمعنويات مرتفعه حيث يريد تحقيق الفوز والتأهل لنهائي البطوله، بينما يحتل ارسنال المركز الرابع في الدوري الانجليزي برصيد 35 نقطه ويدخل أرسنال اللقاء بمعنويات سيئه بعدما خسر في المباراه الماضيه أمام نظيره نوتم فوريست بهدف مقابل لاشيء.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية والعشرين

محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 8 أهداف.

إيمانويل دينيس، واتفورد، 8 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 8 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 8 أهداف.

إيميل سميث روي، آرسنال، 8 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 8 أهداف.

رافينيا، ليدز يونايتد، 8 أهداف.

نتيجة مباراة ليفربول ضد برينتفورد

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول وبرينتفورد، بثلاثة أهداف دون رد لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت أحداث الشوط الأول بين ليفربول وبرينتفورد، على سيطرة كاملة من فريق الريدز، أصحاب الأرض، وإعتماد الفريق الضيف على الهجمات المرتدة.

سجل البرازيلي فابينيو، الهدف في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط، من خلال ضربة ركنية من الجانب الأيسر، تمر من وسط المدافعين، وتصل لفابينيو ويسكنها الشباك برأسية.

وسجل تشامبرلينج الهدف الثاني في الدقيقة 69، وأكد تاكيمي مينامينو، بالهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة الـ 77 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 45 نقطة من أصل 21 مباراة.