أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 20 يناير 2022

جدة - نرمين السيد - الأخبار المتوقعة اليوم القاهرة يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية فى السابعة مساء، معرض "ألوان وأوتار" للفنان طارق شرارة، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية فى ساحة دار الأوبرا، ويستمر المعرض حتى 28 يناير الجارى. كييف يتوجه وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن أوكرانيا إلى العاصمة الألمانية برلين لمناقشة المشاركات الدبلوماسية الأخيرة مع روسيا، وسيجتمع هناك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. الجزائر بدأت الجزائر تعليق الدراسة فى المدارس لمدة 10 أيام، وذلك كإجراء احترازى لمواجهة التفشى السريع للإصابات بكورونا، خاصة فى الأوساط المدرسية. الدوحة تختتم احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى 2021 بمشاركة الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، والشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانى وزير الثقافة القطرى. القاهرة يواجه المنتخب الوطنى لهوكى الميدان نظيره الأوغندى بالجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 فى نسختها الحادية عشرة فى غانا.

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