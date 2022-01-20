/673675/تعرف-على-موعد-مباراة-تونس-ضد-جامبيا-فى-كأس-أمم-أفريقيا

يستعد منتخب تونس لمواجهة اليوم أمام نظيرة جامبيا، على ملعب "ليمبي ستاديوم"، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة فى التاسعة مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

حيث من المقرر أن تذاع مباراة تونس ضد جامبيا عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره موريتانيا بنتيجة 4/0، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2021.

وبدأ المنتخب التونسي الشوط الأول بهجوم كير على مرمى المنتخب الموريتاني، ليسجل حمزة المثلوثي لاعب الزمالك هدف في بداية اللقاء بالدقيقة الثالثة، من تصويبة صاروخية تسكن شباك موريتاينا على يمين الحارس.

ثم عزز وهبي الخزري بالهدف الثاني في الدقيقة 8، من تصويبة قوية سكنت شباك موريتانيا، ليعلن النسور تقدمهم في الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الأمر كثيراً وظل المنتخب التونسي يهاجم خلال أحداث المباراة بالرغم من تقدمهم.

وأحرز وهبي الخزري الهدف الثالث في الدقيقة 64، وأختتم سيف الدين الجزيري الأهداف في الدقيقة 66 من أنفراد بالحارس بعد تمريرة متقنة من الخزري.

تشكيل تونس ضد موريتانيا

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: علي معلول، بلال العيفة، منتصر الطالبي، حمزة المثلوثي

خط الوسط: أنيس سليمان، غيلان الشعلاني، إلياس سخيري

في الهجوم: وهبي خزري، سيف الدين الجزيري، سيف الدين خاوي

تشكيل موريتانيا لمواجهة تونس

حراسة المرمى: بابكر ديوب.

خط الدفاع: هارونا أبو ديمبا، محمد ديلاهي، عبد القادر ثيام، جاسوما فوفانا.

خط الوسط: ألميك موسى، إدريسا ثيام، الحسن حويبيب، علي عبيد.

خط الهجوم: عمر كامارا، أبو بكر كامارا.