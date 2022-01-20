موجز دوت الخليج: إجراء عاجل لمواجهة زيادات كورونا.. والزمالك يعالج أشرف قاسم

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن إجراء الدولة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا لتقليل أعداد الإصابات التى زادت خلال الأيام الجارية. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 20 يناير بيان كورونا اليوم.. الصحة تعلن حصيلة الإصابات والوفيات فى 24 ساعة الصحة: إجراء عاجل من الدولة لـ مواجهة زيادة إصابات كورونا (فيديو) الإفتاء توجه نصيحتين للمواطنين بشأن الموجة الباردة (صور) الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار بايدن يوجه تحذيرا شديد اللهجة إلى روسيا 4 دول أوروبية تطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار التوسع الاستيطانى الصحة العالمية: انتهاء كورونا من العالم مرتبط بهذا الإجراء بايدن: هناك إمكانية لعقد قمة أخرى مع بوتين البرازيل تسجل أعلى حصيلة لإصابات كورونا اليومية المكسيك تحطم رقمها القياسى فى إصابات كورونا بعد فوز المنتخب على السودان.. مواعيد مباريات دور الـ 16 فى أمم إفريقيا كأس ملك إسبانيا.. جمهور أتليتكو مدريد يتلقى صدمة مدوية (فيديو) من سيواجه الفراعنة فى دور الـ 16 من أمم إفريقيا؟.. اعرف كل السيناريوهات كأس العالم للأندية 2022.. فيفا يعلن قائمة الأهلى المبدئية أشرف قاسم يعلن آخر تطورات حالته الصحية (فيديو) بعد إصابة بدر بانون.. طلب عاجل من موسيمانى قبل مونديال الأندية (فيديو) نوال الزغبى تعلن تفاصيل حفلها المقبل فى عيد الحب (صورة) فيلم الجريمة.. الإيرادات تصل لـ رقم مذهل بعد أسبوعين أنا لاقى آكل.. عمر كمال ينشر فيديو كوميدى مع عبد الباسط حمودة هدية العوضى لـ ياسمين.. أغنية بحبك تحقق رقما قياسيا على يوتيوب (فيديو) وفاة البطل صلاح الموجى.. منقذ كنيسة مارمينا بحلوان عام 2017 (فيديو وصور) إخماد حريق هائل نشب فى أحد أحياء مدينة الإنتاج الإعلامى سوق براحتك.. عيون الرادار تصطاد مئات المخالفات على الطريق

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