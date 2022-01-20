آخر يوم.. طلاب رابعة ابتدائى يؤدون امتحان الرياضيات

جدة - نرمين السيد - كانت وزارة التربية والتعليم، أوضحت أن أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائى يتم وضعها عن طريق التوجيه، مشيرة إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائى تختلف من مدرسة لأخرى وليست امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية.
فى سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد تعطيل للدراسة أو تأجيل الامتحانات أو تغيير مواعيد إجازة منتصف العام.
وكتب شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لا يوجد تعطيل للدراسة ولا تأجيل للامتحانات ولا تغيير فى مواعيد إجازة منتصف العام".
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