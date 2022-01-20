تعيين 1388 شابا منهم 4 «قادرون باختلاف» فى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3831 شابا منهم 36 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن توفير 136 فرصة عمل.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى بيان صحفى، إن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 375 ألف جنيه استكمالاً لمنحة المولد النبوى الشريف لـ 683 عاملا مسجلين، و17 ألف جنيه لـ 7 عمال رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 56 عاملا جديدا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضى، إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 530 منشأة وتم القيام بـ 29 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 7 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 108 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها وديا، وإحالة 7 شكاوى منهم للقضاء، و12 لجهات أخرى، ومازالت 45 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1534 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1534 عاملا على مهن مختلفة، وعقد 4 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى استفاد منها 42 متدرباً ومتدربة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 370 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.