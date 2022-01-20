جدة - نرمين السيد - وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3831 شابا منهم 36 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن توفير 136 فرصة عمل.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى بيان صحفى، إن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 375 ألف جنيه استكمالاً لمنحة المولد النبوى الشريف لـ 683 عاملا مسجلين، و17 ألف جنيه لـ 7 عمال رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 56 عاملا جديدا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.
وقال أحمد القللى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضى، إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 530 منشأة وتم القيام بـ 29 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 7 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 108 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها وديا، وإحالة 7 شكاوى منهم للقضاء، و12 لجهات أخرى، ومازالت 45 شكوى منها تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية باستخراج 1534 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1534 عاملا على مهن مختلفة، وعقد 4 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى استفاد منها 42 متدرباً ومتدربة.
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 370 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين 1388 شابا منهم 4 «قادرون باختلاف» فى الدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.