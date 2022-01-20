توجيهات الرئيس باستمرار حملات التطعيم ومباحثاته مع ملك البحرين تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: تعزيز برامج التوعية الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية ودعم المستشفيات"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسى وجه بتعزيز برامج التوعية لجميع المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، فضلا عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصة فى الأماكن التى تشهد وجودا كثيفا من المواطنين، كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية، وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، للحفاظ على المسار المتوازن الذى انتهجته الدولة على مدى الجائحة.

وأضافت الأهرام أن الرئيس وجه أيضا، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بالاستمرار فى حملات التطعيم للفئات المستهدفة، وتيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة، بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس، إلى جانب تعزيز قدراتها الاستيعابية.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائى الراهن لانتشار «كورونا» على مستوى الجمهورية، فضلا عن الموقف التنفيذى للمحور الصحى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وكذلك سير العمل بالمشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، إلى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق.

وتحت عنوان "الرئيس: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى"، ذكرت (الأهرام) أن الرئيس السيسى أكد اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التى تجمع بين مصر ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، والتى تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، مشيرا إلى استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة فى المنطقة العربية، وذلك فى إطار ثوابت السياسة المصرية التى تعتبر أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

وأفادت (الأهرام) أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الرئيس السيسى، أمس، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عبر العاهل البحرينى عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسى، على الساحة الإقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمى والدولى، حيث تم التوافق خلال الاتصال حول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة، حفاظا على الأمن القومى العربى.

وتحت عنوان "الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن، فى حوار خاص مع «الأهرام»: القاهرة بوابتنا الرئيسية للنفاذ إلى إفريقيا ونعتز بعلاقات الشراكة الشاملة مع مصر"، ذكرت "الأهرام" أن الرئيس الكورى أكد أن بلاده والعالم يقدرون الدور القيادى الذى تلعبه مصر، خصوصا بعد قرارها استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، فى دورته السابعة والعشرين COP27، وكوريا الجنوبية تدعم مصر بقوة فى هذا الملف.

وقال الرئيس الكورى إن مصر احتضنت أولى الحضارات الإنسانية، وبكونها منطقة ذات أهمية إستراتيجية كبيرة، تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، فضلا عن ريادتها للثقافة الإسلامية الوسطية.

وأوضح "مون" أن علاقة الشراكة بين بلاده والقاهرة تستند إلى التعاون الشامل، مما يمهد لتوسيع حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، وزيادة التعاون فى مجالات البنية التحتية للمواصلات والطاقة المتجددة، وتحلية المياه والصناعات الصديقة للبيئة.

وأشارت الأهرام إلى أن الحوار تطرق إلى جهود إحلال السلام فى شبه الجزيرة الكورية، حيث أكد الرئيس الكورى أن الشعب المصرى يعرف جيدا قيمة السلام، وقد بذلت جهودا متواصلة لإحلال السلام فى شبه الجزيرة الكورية، طوال فترة رئاستى، وتمكنا رغم الصعوبات، من الدفع بالمحادثات الثنائية بين كوريا الجنوبية والشمالية، فى ثلاث قمم مختلفة، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فى قمتين أخريين، بالإضافة إلى عقد محادثات ثلاثية بين كوريا الجنوبية والشمالية والولايات المتحدة، وقد بدأت عملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية بالفعل بجدية، بخفض حدة التوتر العسكرى بعد عقد الاتفاقية العسكرية الجديدة بين الكوريتين، فى 19 سبتمبر 2018، ولكن للأسف، الوضع حاليا فى حالة سبات، وهذا يدل على أن إحلال السلام ليس سهلا.

وفى صحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "مجلس الوزراء يستعرض آخر مستجدات كورونا والوضع الوبائى"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الحاصلين على لقاح كورونا، وأن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات وهناك ملايين الجرعات تملكها الدولة حاليا.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الحكومة أمس حيث قدم د. خـالـد عبد الـغـفـار، وزيـر الـتـعـلـيـم الـعـالـى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريرا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على المستويين المحلى والعالمى، إلى جانب الموقف الحالى لتعاقد وتـوريـد واسـتـهـلاك الـلـقـاحـات المضادة للفيروس.

وفى صحيفة "الشروق"، وتحت عنوان "الحكومة تبدأ خطوات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوتين"، ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أعلن خلال اجتماع الحكومة، أمس أن الحكومة ستبدأ على الفور فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، إلى جانب زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالی 18 مليار جنيه، بدءا من موازنة العام المالى القادم ۲۰۲۲ /۲۰۲۳.

وأضافت، أن وزير المالية محمد معيط، أوضح فى بيان، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 400 مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف الوزير، أن الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.

وفى المصرى اليوم، وتحت عنوان "التعليم تبدأ إعداد الخطوات التنفيذية لتعيين 30 ألف معلم"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد الخطوات التنفيذية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسد العجز بالمدارس.

وأضاف "شوقى"، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الوزارة تحتاج 8 أسابيع قبل اكتمال الخطوات التنفيذية للمسابقة ووضع ضوابط التعيين بكل شفافية.

وتحت عنوان "الصادرات السلعية المصرية تتجاوز الـ32 مليار دولار.. بزيادة 26% لأول مرة"، ذكرت "المصرى اليوم" أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت عن زيادة الصادرات غير البترولية لتتجاوز عام 2021 ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال 2020 بزيادة بنسبة 26%.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهم فى تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة فى الصادرات.

وفى صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "الداخلية تطلق فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة"، ذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية كثفت استعداداتها للاحتفال بالذكرى السبعين لعـيـد الـشـرطـة فى الخامس والعشرين من يناير.

وقد أعلنت الـوزارة عن بعض الفعاليات التى اتخذتها حتى الآن بمناسبة الاحتفال بهذه المناسبة، وذكرت الوزارة أن ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة قاموا بزيارة لعدد من المدارس وعقدوا لقاءات مع طلبة تلك المدارس لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التى سطرها رجال الشرطة الأبطال فى ذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

وأضافت الوزارة أنـه تم خلال الزيارات توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطالب وسط ترحيب من جانب إدارات المدارس التى تم عقد اللقاءات بها وأن الحضور أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل متمنيا لهم دوام التوفيق فى أدائهم ومهام عملهم ورسالتهم فى حفظ الأمن.