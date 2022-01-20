/673677/بالأرقام-تفوق-ليفربول-على-أرسنال-فى-تاريخ-المواجهات

يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفاً علي نظيرة ليفربول اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين في 16 مباراة بكأس كاراباو حقق فريق ليفربول الفوز في 6 مواجهات، بينما استطاع فريق أرسنال الفوز في 5 مباريات، وحضر التعادل في 5 لقاءات.

أستطاع من خلال مواجهات الفريقين تسجيل فريق ليفربول 32 هدف، بينما فريق أرسنال أحرز 30 هدف.

نتيجة مباراة ليفربول ضد برينتفورد

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول وبرينتفورد، بثلاثة أهداف دون رد لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت أحداث الشوط الأول بين ليفربول وبرينتفورد، على سيطرة كاملة من فريق الريدز، أصحاب الأرض، وإعتماد الفريق الضيف على الهجمات المرتدة.

سجل البرازيلي فابينيو، الهدف في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط، من خلال ضربة ركنية من الجانب الأيسر، تمر من وسط المدافعين، وتصل لفابينيو ويسكنها الشباك برأسية.

وسجل تشامبرلينج الهدف الثاني في الدقيقة 69، وأكد تاكيمي مينامينو، بالهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة الـ 77 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 45 نقطة من أصل 21 مباراة.

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه سعيد بمستوى ثلاثي ليفربول المشارك في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأكد يورجن كلوب، قبل مباراة برينتفورد بالدوري الإنجليزي: "نلعب حاليا في فترة صعبة بدون تواجد محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، ولكن يجب أن نتعامل مع هذا الأمر بشكل جيد للفوز بالمباريات القادمة".

يورجن كلوب

وتابع "أتمنى التوفيق للثلاثي الأفريقي المشارك في كأس أمم أفريقيا والتوفيق والسعادة والحظ والنجاح والتنافس في هذه البطولة الرائعة".

وواصل "ساديو ماني لعب البطولة وبدأ الفوز في المباراة الأولى ولسوء الحظ خسر محمد صلاح أمام نيجيريا، ونتابع بشكل جيد مباراة الثلاثي الأفريقي في البطولة وندعمهم دائما عندما يشاركوا مع منتخبات بلادهم".

واختتم "بكل صدق أتمنى أن يذهب ثنائي من الثلاثي الأفريقي إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا ويتوج أحدهم باللقب، وأعرف مدى شعور هذه البطولة جيداً لهم، وأتمنى لهم التوفيق في القادم".