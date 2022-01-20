/673681/تداول-27-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة-بموانئ-دمياط

دوت الخليج

وأكدت هيئة الميناء، أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2472 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار آخر بعد أن فرغ 24 حاوية قادم من الإسكندرية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 5 آلاف و194 شاحنة؛ بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 140 ألفا و706 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 160 ألفا و331 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 44 ألفا و361 طنا شملت (23 ألفا و580 طن فوسفات و1500 طن كسب صويا و6 آلاف طن ملح و7 آلاف و850 طن يوريا و5 آلاف و431 طن رمل، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66 ألفا و498 طنا تضمنت (31 ألفا و500 طن ذرة و8 آلاف طن خردة و11 ألفا و251 طن حديد و10 آلاف و373 طن قمح و3 آلاف و558 طن أبلاكاش و1816 طن زيت طعام).

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، الثلاثاء الماضي، عن تداول 27 سفينة حاويات وبضائع، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن حركة الصادر من البضائع بلغت 14 ألفا و690 طنا، شملت 7900 طن فوسفات و2990 طن أسمنت، و1600 طن مولاس، و2200 طن رمل، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39 ألفا و346 طنا، شملت 4500 طن ذرة، و7850 طن خردة، و12 ألفا و796 طن حديد، و9320 طن قمح، و4124 طن كلوريد إيثلين، و16 ألفا و790 رأس ماشية بإجمالي 756 طنا.

وأكد أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 778 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وبسلة وخس وبصل أخضر وبقدونس وفاصولياء وخرشوف وورق عنب وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبرسيم وزيتون وكتان وبصل وسمسم وفول وفول سودانى وكركدية)، وفاكهة ( فراولة وبرتقال وبلح وجريب فروت ويوسفي)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والسعودية، وأمريكا، وسلوفينيا، وألمانيا، والصين، وإسبانيا، وبلجيكا، وإنجلترا، وفيتنام، وإندونيسيا، وهونج كونج، وسريلانكا، وهولندا وسنغافورة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 400 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2422 حاوية مكافئة.

وأشار إلي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 133 ألفا و406 أطنان، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 161 ألفا و855 طنا، وغادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2403 أطنان قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وبنى سويف، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4636 شاحنة.