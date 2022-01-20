جامعة عين شمس: سفر الطلاب الموهوبين لزيارة معرض إكسبو دبى 2020

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بـ 21 طالبا وطالبة من طلاب الجامعة الموهوبين المرشحين لحضور فاعليات معرض إكسبو 2020 والمقام بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.





جاء ذلك بحضور أ.د شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى بالجامعة وأ. ريهام العطيفى مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على الوفد الطلابى الممثل للجامعة.

وخلال لقائه بالطلاب، أكد أ.د. محمود المتينى أن جامعة عين شمس حرصت على تطبيق فلسفة ونهج جديد فى رعاية أبنائها الموهوبين علميا ورياضيا وفنيا وثقافيا، وذلك بفتح آفاق المشاركة فى مختلف الفاعليات والمحافل محليا ودوليا، بما يمنحهم الفرصة للانفتاح على الآخر والتعرف على مختلف الثقافات والاختلاط بشباب من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والتجارب معهم وليكونوا خير سفير يمثل الحضارة والثقافة المصرية.

وطالبهم بالاستفادة من هذه التجربة المميزة للخروج بأفكار ومقترحات تخدم مجالات متنوعة من اهتماماتهم.

وأوضحت أ.د. شهيرة سمير أن الجامعة على تواصل دائم مع سفارة دولة الإمارات لتيسيير كل الإجراءات المتعلقة بالسفر والإقامة وبرنامج الزيارة.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الطلابى للجامعة فى الفترة من 14 وحتى 20 من فبراير المقبل.

يذكر أن معارض إكسبو الدولية تقام كل خمس سنوات وتستمر لفترة أقصاها 6 أشهر حيث تستقطب ملايين الزوار، على مدى تاريخ تنظيم معارض اكسبو الدولية، وتعد هذه الدورة هى الأولى التى يتم استضافتها فى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا.

وتستضيفه إمارة دبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "تواصل العقول.. وصنع المستقبل".

وكان المكتب الدولى للمعارض، خلال انعقاد جمعيته العامة فى باريس يوم 27 نوفمبر 2013، أعلن فوز مدينة دبى بحق استضافة إكسبو 2020.

وتشارك مصر بجناح مميز فى معرض إكسبو 2020 يجمع بين أصالة الماضى وعظمة الحاضر واستشراف المستقبل.