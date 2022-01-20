حيث جاء ذلك خلال لقائها مع ممثلى الغرفة التجارية، والذى تناول استعراض آخر التجهيزات لاطلاق المهرجان فى موعده، ليشتمل على قطاعات متعددة.
وفى هذا السياق، أشادت منال عوض بما يستهدفه هذا المهرجان من ترويج للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالمحافظة، خصوصا الأثاث، والذى يعد القطاع الأهم بتلك المبادرة.
ومن خلال المهرجان ستقدم مجموعة كبيرة من معارض الأثاث بدمياط خصومات على منتجاتها تصل إلى 40٪، الى جانب مجموعة من الفنادق والمطاعم ومحال الحلويات، كما ستتضمن فعاليات الحفل الختامى له إجراء قرعة على مجموعة من الهدايا المخصصة لزوار دمياط أثناء المهرجان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ينطلق 27 يناير.. محافظ دمياط تناقش استعدادات مهرجان الجمعة البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.