ينطلق 27 يناير.. محافظ دمياط تناقش استعدادات مهرجان الجمعة البيضاء

جدة - نرمين السيد - ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاستعدادات الخاصة بمهرجان الجمعة البيضاء "Damietta White FRIDAY" الذى تنظمه الغرفه التجاريه بدمياط، اعتبارا من 27 يناير الجارى ولمدة شهر.





حيث جاء ذلك خلال لقائها مع ممثلى الغرفة التجارية، والذى تناول استعراض آخر التجهيزات لاطلاق المهرجان فى موعده، ليشتمل على قطاعات متعددة.

وفى هذا السياق، أشادت منال عوض بما يستهدفه هذا المهرجان من ترويج للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالمحافظة، خصوصا الأثاث، والذى يعد القطاع الأهم بتلك المبادرة.

ومن خلال المهرجان ستقدم مجموعة كبيرة من معارض الأثاث بدمياط خصومات على منتجاتها تصل إلى 40٪، الى جانب مجموعة من الفنادق والمطاعم ومحال الحلويات، كما ستتضمن فعاليات الحفل الختامى له إجراء قرعة على مجموعة من الهدايا المخصصة لزوار دمياط أثناء المهرجان.