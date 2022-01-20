شروط اختيار المتطوعين لإجراء التجارب على اللقاح المصرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد ناجح الطويل، عضو الفريق البحثى للقاح كورونا المصرى (كوفى فاكس)، أن فريق اللقاح المصرى يحتاج إلى 50 متطوعًا أصحاء 100% لإجراء التجارب السريرية، وفى الوضع الحالى ليس من السهل توفير هذا.





وأضاف الطويل خلال حواره عبر "زووم" إلى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن اللقاح المصرى كوفى فاكس هو لقاح وطنى بنسبة 100 % وتم إنتاجه فى المركز القومى للبحوث وتم عمل العديد من التجارب عليه بالإضافة إلى اختبارات ما قبل السريرية تمت على 4 أنواع من حيوانات التجارب للتأكد من فعاليته.

لفت إلى أن لقاح "كوفى فاكس" المصرى يتميز بأنه لقاح تم إعداده بصورة الفيروس كاملة على العكس من اللقاحات الأخرى، مشيرًا إلى أن التجارب السريرية تتم على الأشخاص المتطوعين وهناك فحوصات وتحاليل عديدة للتأكد من سلامة المتطوع.

واستعرض الطويل شروط اختيار المتطوع، ومنها أن يكون من سن 18 إلى 60 سنة وألا يكون تعرض للإصابة بالمرض أو حصل على لقاح كورونا، ويتم عمل مسحات للشخص المتطوع للتأكد إذا كانت سلبية أو إيجابية.

و"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.