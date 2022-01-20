وأضاف الطويل خلال حواره عبر "زووم" إلى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن اللقاح المصرى كوفى فاكس هو لقاح وطنى بنسبة 100 % وتم إنتاجه فى المركز القومى للبحوث وتم عمل العديد من التجارب عليه بالإضافة إلى اختبارات ما قبل السريرية تمت على 4 أنواع من حيوانات التجارب للتأكد من فعاليته.
لفت إلى أن لقاح "كوفى فاكس" المصرى يتميز بأنه لقاح تم إعداده بصورة الفيروس كاملة على العكس من اللقاحات الأخرى، مشيرًا إلى أن التجارب السريرية تتم على الأشخاص المتطوعين وهناك فحوصات وتحاليل عديدة للتأكد من سلامة المتطوع.
واستعرض الطويل شروط اختيار المتطوع، ومنها أن يكون من سن 18 إلى 60 سنة وألا يكون تعرض للإصابة بالمرض أو حصل على لقاح كورونا، ويتم عمل مسحات للشخص المتطوع للتأكد إذا كانت سلبية أو إيجابية.
و"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط اختيار المتطوعين لإجراء التجارب على اللقاح المصرى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.